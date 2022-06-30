Росіяни досягли обмеженого прогресу у наступі з Ізюма, – британська розвідка

Російські окупанти намагаються оточити українських захисників на півночі Донецької області. Для цього вони наступають з Ізюмського напрямку.

Розвідка Великої Британії зранку 30 червня заявила, що у цьому загарбники досягли обмеженого прогресу на оперативному рівні.

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Цілком ймовірно, що здатність українських сил продовжувати вести затяжні бої, а потім відводити війська в належному порядку, перш ніж вони потрапили в оточення, і надалі залишатиметься ключовим фактором результату кампанії,

– зазначили розвідники.

Велика Британія про ситуацію на Луганщині

У Лондоні зазначили, що після відходу з Сєвєродонецька Збройні Сили України утримують позиції в Лисичанську. Водночас росіяни намагаються оточити наші підрозділи з Попаснянського напрямку. Вони роблять це для того, щоб уникнути необхідності форсування нової великої переправи через річку Сіверський Донець.

Ймовірно, що зараз бої тривають біля Лисичанського нафтопереробного заводу.

Росіяни без перестанку гатять по Лисичанську

За даним голови Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая, мешканці Лисичанська мріють хоча б про пів години тиші, адже російські обстріли практично не вщухають. Кількість пошкоджених будинків вже навіть не встигають рахувати.

Окупанти кинули всі сили на захоплення міста. Крім того, туди постійно намагаються прорватися диверсійно-розвідувальні групи. 29 червня одну з них знешкодили у районі Верхньокам'янки.

До теми дивіться відео про ситуацію на фронті станом на ранок 30 червня: