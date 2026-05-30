Стало ще смішніше: Defense Express пояснили, навіщо росіяни фарбують техніку "під зебру"

Окупанти вирішили сховати свою техніку від українських дронів зі штучним інтелектом. Відповідні фото з'явилися в мережі. Але росіяни не врахували один важливий момент.

Деталі розповіли Defense Express. Аналітики пояснили, що ворог вдався до маскування часів Першої світової.

Навіщо росіяни фарбують військові машини під зебру?

Як повідомив телеграм-канал Exilenova+, росіянам наказали перефарбувати військові машини в "кольори, які не видають приналежність до міноборони", призначити того, хто дивиться за небом у кожному екіпажі, їздити переважно в негоду та об'їзними дорогами. А ще, що дуже важливо, "нанести на машини емблеми різних громадських організацій". Тобто фактично ховатися за спинами цивільних.



Росіяни ховають свою техніку від українських дронів з ШІ-баченням / Фото з телеграм-каналу Exilenova+

За кілька днів Exilenova+ показали перші результати. Одну з вантажівок росіяни пофарбували в яскраві характерні біло-чорні смуги, схожі на забарвлення зебри. Пофарбували навіть колеса.



Росіяни фарбують військову техніку під зебру / Фото Exilenova+

Defense Express звернули увагу, що цей КамАЗ-зебра – невдала спроба застосувати маскування понад сторічної давнини.

Хоча, на перший погляд, йдеться про спробу окупантів відтворити забарвлення зебри, це більше схоже на спробу зробити так званий сліпучий камуфляж. Це особливий вид дуже специфічного камуфляжу, який був винайдений під час Першої світової війни та використовувався на кораблях. Він складався з великих яскравих несиметричних фігур, задачею яких було "зламати" звичні контури об'єкта,

– пояснили експерти.

Сліпучий камуфляж був кольоровим, там хибно висвітлювали те, що має бути у тіні, та затемнювали світлі площини. Також він мав унеможливити точне визначення курсу, швидкості та дальності до цілі, тобто зробити все, щоб оптичні далекоміри не могли коректно працювати.

"Робилось усе, аби ускладнити візуальне сприйняття та принцип роботи далекоміра. Наприклад, для вимірювання дальності необхідно було звести стереозображення у єдине, чи виміряти висоту корабля від води до кінця щогли, а потім точно визначити його клас. (...) Сліпучий камуфляж був направлений саме на "збиття прицілу" у ворожих кораблях та підводних човнах і міг працювати лише на великих об'єктах на значній відстані", – деталізували в статті.

До Другої світової війни такі військові хитрощі майже зникли, адже з'явилися радари, які працювали інакше.

Алгоритми так званого машинного зору не вимірюють дальність до цілі, як це робили на оптичних далекомірах, та й взагалі мають мало спільного з принципом роботи людського мозку. А ця конкретна спроба окупантів зобразити сліпучий камуфляж свідчить про нерозуміння його принципів і призначення. Тому поява "у прицілі" оператора українського дрона такого КамАЗа-зебри зможе викликати скоріш психологічний ефект. Хоча він може його навіть не помітити, якщо буде використовувати тепловізійну камеру,

– підсумували Defense Express.

