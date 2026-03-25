Росіяни готують операцію проти систем водопостачання, – Зеленський

Росія може готувати атаки на системи водопостачання в Україні. Володимир Зеленський закликав громади відповідально поставитись до захисту відповідних об'єктів.

Про це президент України повідомив під час відеозвернення 25 березня.

Що готується атакувати ворог?

Володимир Зеленський попередив, що Росія готує операцію проти систем водопостачання в Україні. За його словами, такі атаки можливі найближчими місяцями

Президент наголосив серйозно поставитись до захисту критичної інфраструктури у громадах.

У кожній громаді має бути серйозне ставлення, абсолютно відповідальне ставлення, до захисту відповідних об'єктів,

– закликав Зеленський.

Також він додав, що було проведено селектор по регіонах, що постраждали від російських атак. Особливу увагу приділили Чернігівщині, де упродовж дня відновлювали електропостачання.

Глава держави проінформував, що доручив уряду та Офісу Президента пропрацювати питання протиповітряної оборони разом із військовими. Мовиться, зокрема, про захист від ворожих дронів, в тому числі у західних регіонах України.

Треба додати рубежів захисту – це чітке завдання,

– додав Зеленський.

