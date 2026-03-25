Росіяни готують операцію проти систем водопостачання, – Зеленський
- Володимир Зеленський попередив про можливі атаки Росії на системи водопостачання в Україні найближчими місяцями.
- Президент доручив уряду та Офісу Президента працювати над питанням протиповітряної оборони, зокрема у західних регіонах України.
Росія може готувати атаки на системи водопостачання в Україні. Володимир Зеленський закликав громади відповідально поставитись до захисту відповідних об'єктів.
Про це президент України повідомив під час відеозвернення 25 березня.
Дивіться також Відновлення української енергетики: Шмигаль озвучив, скільки це буде коштувати
Що готується атакувати ворог?
Володимир Зеленський попередив, що Росія готує операцію проти систем водопостачання в Україні. За його словами, такі атаки можливі найближчими місяцями
Президент наголосив серйозно поставитись до захисту критичної інфраструктури у громадах.
У кожній громаді має бути серйозне ставлення, абсолютно відповідальне ставлення, до захисту відповідних об'єктів,
– закликав Зеленський.
Також він додав, що було проведено селектор по регіонах, що постраждали від російських атак. Особливу увагу приділили Чернігівщині, де упродовж дня відновлювали електропостачання.
Глава держави проінформував, що доручив уряду та Офісу Президента пропрацювати питання протиповітряної оборони разом із військовими. Мовиться, зокрема, про захист від ворожих дронів, в тому числі у західних регіонах України.
Треба додати рубежів захисту – це чітке завдання,
– додав Зеленський.
Атаки на критичну інфраструктуру: останні новини
Чернігівобленерго 25 березня інформувало, що внаслідок російської атаки на енергооб'єкт в регіоні 150 тисяч людей залишилися без електропостачання. Без світла був Чернігів та Чернігівський район.
24 березня через масований обстріл енергетики без електрики була частина Запорізької, Одеського, Полтавської, Сумської, Харківської та Херсонської областей.
Під час атаки на енергетику півдня України відключали ключову лінію електропередач у Молдові. Фахівці оцінювали наслідки та намагались стабілізувати систему.