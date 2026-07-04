Вже обговорюють це, – Братчук про плани росіян щодо евакуації з Криму

У тимчасово окупованому Криму зростає напруження після серії успішних ударів Сил оборони України по військових та логістичних об'єктах. На тлі проблем із паливом і регулярних атак окупаційна влада, ймовірно, вже починає опрацьовувати сценарії можливої евакуації.

Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук розповів 24 Каналу, що наразі про офіційне оголошення евакуації не йдеться, однак російські окупанти вже можуть обговорювати алгоритми своїх дій на випадок погіршення ситуації.

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Росіяни можуть готуватися до вивезення документів із Криму

За словами Сергія Братчука, останніми днями українські удари були завдані не лише по військових аеродромах у Саках, Гвардійському та Джанкої, а й по енергетичній, транспортній та портовій інфраструктурі окупованого півострова. Крім того, Сили оборони регулярно виявляють і уражають російські засоби протиповітряної оборони.

Ми бачимо, що в Криму спекотно кожного дня. Як кажуть, вмикайте кондиціонери – вони вам допоможуть,

– сказав він.

У росіян також проблеми із забезпеченням паливом. За словами речника Української добровольчої армії, у Севастополі вже повідомляють про обмежений продаж бензину, а на окремих автозаправних станціях пального вистачає лише приблизно на сотню автомобілів із лімітом у 20 літрів на кожен. Така ситуація лише посилює тривожні настрої серед окупантів.

Речник Української добровольчої армії про ситуацію у Криму: відео

Російська окупаційна адміністрація вже може готувати можливі сценарії евакуації, зокрема вивезення документації та іншого майна.

Відповідні плани, я думаю, можуть вже обговорювати, зокрема алгоритми дій, як вивезти документи або те, що ще не встигли вкрасти в українському тимчасово окупованому Криму,

– припустив Братчук.

Він наголосив, що показовими є заяви окупаційного керівника Криму Сергія Аксьонова, який фактично визнав проблеми з постачанням пального на півострів, хоча російська пропаганда продовжує стверджувати, що ситуація перебуває під контролем.

Цікаво, що політтехнолог Тарас Загородній зазначив, якщо окупанти у Кремлі готуються вивозити документацію, то це не просто так. Ймовірно, вони намагаються приховати сліди своїх злочинів.

Це також гарна ознака того, що незабаром будуть евакуювати й весь свій персонал колаборантів,

– зауважив він.

Крім того, за словами Братчука, українські удари по військовій, енергетичній та транспортній інфраструктурі Криму триватимуть і надалі. Тому є сподівання, ураження російської тактичної авіації та ударних безпілотників дозволить хоча б тимчасово зменшити інтенсивність атак окупантів по південних регіонах України.