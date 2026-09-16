"Говорив українською": Росія готувала теракт у передмісті Києва від імені СБУ

Служба безпеки України запобігла теракту в передмісті Києва. Росіяни планували підірвати цивільне авто біля житлового будинку.

СБУ викрила місцеву безробітну, яку ворог залучив до злочину, видаючи себе за українських правоохоронців.

Як росіяни вербували киянку, прикидаючись СБУ?

Куратори з країни-агресорки вийшли на зв'язок із місцевою жителькою під виглядом співробітників Служби безпеки та Національної поліції.

Представник російських спецслужб зателефонував безробітній і запропонував допомогу з придбанням ліків, які вона раніше шукала на профільних сайтах.

І тут дзвонить, представляється полковник міліції… По-українськи говорив. Лице ж його все так показали. Ця форма. Потім ще каже мені: "Слава Україні". А я говорю: "Героям слава",

– розповідає завербована місцева.

Завоювавши довіру жінки, ворожий агент надав їй завдання забрати зі схрону пакунок із саморобним вибуховим пристроєм. Також куратор з Росії доручив їй додатково перевірити працездатність комплектуючих для вибухівки.

Після перевірки пристрою жінку спрямували до житлового кварталу у передмісті столиці.

За вказівкою ворога вона мала залишити замасковану бомбу під колесом автомобіля, припаркованого поруч із місцевим супермаркетом.

Українські контррозвідники діяли на випередження та своєчасно викрили зловмисницю, зірвавши запланований підрив.

Наразі триває розслідування для встановлення всіх осіб, причетних до співпраці з російськими спецслужбами.

Як жительку Київщини завербували окупанти: дивіться відео

Раніше повідомлялося, що СБУ затримала у Дніпрі місцеву жительку. Вона допомагала російським спецслужбам готувати ракетно-дронові удари по місту.