Росіяни намагалися "зламати" месенджери посадовців і військових в Україні, – СБУ

Російські спецслужби здійснювали систематичні кібератаки на месенджери посадових осіб, військовослужбовців, політиків та активістів з України, Європи та США. Ворожі дії були викриті СБУ спільно з ФБР.

У СБУ пояснили, що ворог у такий спосіб хотів отримати доступ до важливої інформації військового, політичного та економічного характеру, якою обмінювалися користувачі, а також викрасти їхні особисті дані.

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Як росіяни хотіли "зламати" месенджери посадовців і військових?

Для подібних кібератак російські хакери використовують різноманітні інструменти та методи. Наприклад, для виманювання паролів до акаунта ворог найчастіше надсилає розсилку СМС від імені "команд підтримки".

Окупанти маскують свої дії під роботу офіційних ботів. Найчастіше такі повідомлення надходять вранці, коли користувачі найбільш вразливі через свій фізичний і емоційний стан.

У СБУ наголосили, що ворог атакує не лише організації, посадовців чи публічних осіб, а й особисті акаунти українців. Громадян закликали дотримуватися базових правил кібергігієни:

регулярно перевіряти свої активні сесії в месенджері та завершувати всі невідомі підключення;

увімкнути двофакторну автентифікацію;

використовувати складний буквено-цифровий PIN-код;

нікому не передавати коди підтвердження, PIN-коди, паролі та ключі відновлення акаунта;

не переходити за підозрілими посиланнями, навіть якщо вони надійшли від знайомих. Їхній акаунт може бути уже зламаний;

не відкривати файли з невідомих або сумнівних чатів, особливо якщо вас просять зробити це з комп'ютера;

не сканувати QR-коди, які надійшли від невідомих ботів чи користувачів. Через них зловмисники можуть під'єднати свій пристрій до чужого акаунта.

Нагадаємо, що Україна отримала новий інструмент захисту, який дозволяє швидко залучати європейських кіберфахівців у разі серйозних атак. Йдеться про резерв кібербезпеки ЄС – це група перевірених експертів і компаній, яких можуть викликати для допомоги під час масштабних кібератак.