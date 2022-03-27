Росіяни кинули свого поплічника помирати на полі бою під Рубіжним

Командири окупантів покинули свого підопічного на Луганщині поблизу Рубіжного. Однак він залишився живим.

Про це 27 березня повідомили у Службі безпеки України. Вони затримали 22-річного пораненого рашиста.

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"Окупанти кидають своїх! Цю аксіому, зрозумілу для українців, ще раз підтвердив полонений загарбник. 22-річного пораненого окупанта, як і багатьох його колег, командири кинули на полі бою під Рубіжним на Луганщині. Його покинули помирати свої ж", – розповіли в СБУ.

Росіянинові пощастило

Наразі СБУ проводить із російським загарбником слідчі дії. Запевняють, що він відповість за скоєне.

Лежу, дивлюсь біжить командир роти, почали витягувати боєприпаси з патронами. Попросив про допомогу, а вони мовчать. Я попросив укол від болю, а вони побігли,

– сказав полонений.

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