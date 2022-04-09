Росіяни лишилися жити у 2014 році – це їхні проблеми, – Подоляк про дії на захоплених територіях

Російські окупанти безрезультатно намагаються організувати на захоплених територіях свої "органи влади", ба навіть впровадити в обіг рублі. За словами радника голови Офісу Президента Михайла Подоляка, вони застрягли у 2014 році.

Тоді росіянам вдалося відносно просто захопити Крим. Однак зараз вони не розуміють, що за 8 років Україна змінилася.

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"Русскій мір" – це світ смерті, крові, смороду і ненависті

Подоляк зауважив, що проблема росіян полягає у тому, що вони залишилися жити у 2014 році. На жаль, тоді Україна опинилася у важкій ситуації – інститути держави були частково зруйновані, а деякі українці перебували в ілюзіях. За словами радника голови ОП, через це окупанти отримали можливість досить просто захопити Крим та влаштувати кримінальні анклави під назвою "республіки", які по суті є звичайними кримінальними зонами.

Вони залишилися в цій ілюзії. За 8 років вони цю ілюзію розширили, помножили. Вони абсолютно не знають України. Треба бути абсолютно відірваним від реального світу, щоб думати (а вони щиро так думали), що тут 80 – 90% будуть зустрічати їх з квітами,

– зазначив Подоляк.

Він додав, що росіяни жили й продовжують жити у своїх ілюзіях. Окупанти просто не розуміють, що їх ненавидять. Особливо там, де вони зараз перебувають – на Півдні та Сході. Адже загарбники бомблять там міста та знищують мирне населення.

"Русскій мір" – це світ смерті, крові, смороду і ненависті. В Україні це неприйнятно. В Україні зовсім інший тип життя. Україна вкладала гроші в комфорт, інфраструктуру, не у військові технології. Росія вкладала гроші тільки в одне – в експансію й в знищення сусідів", – заявив радник голови ОП.

Подоляк зазначив, що відповідно, коли окупанти прийшли, то виявилося, що 99% українців їх терпіти не можуть.

"І всі їхні спроби влаштувати якісь анклавні речі, якісь "хенеери", вони натикаються на те, що вони там знаходять 2 – 3 інтелектуальних інваліди, моральних виродки, які погоджуються на фейкові посади й щось подібне", – зауважив радник голови ОП.

Подоляк підсумував, що все це не працюватиме, а "референдуми" та спроби завезти рублеву масу ні на що не впливатимуть.

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