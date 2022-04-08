Росіяни ловлять цивільних на окупованому Донбасі й відправляють на фронт, – свідчення полоненого

Росія мобілізує всі сили у війні проти України. Окупанти відправляють на війну цивільних людей, яких ловлять на території тимчасово окупованого Донбасу.

Полоненого мобілізували прямо з вулиці

Це підтвердив військовий збройних сил Росії, який потрапив у полон української армії. Полонений чоловік виявився мешканцем окупованої Макіївки.

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Він розповів, що 1-го березня його забрали по так званій мобілізації прямо з вулиці та відвезли у Старобешеве. Як зазначив полонений, наприкінці березня його повезли на передову у село Красна Поляна.

Чоловік, який потрапив у російську армію у 2014 році, сказав, що йому дали автомат та 4 магазини з патронами. Після цього він відправився на війну разом з "новобранцями" і їм навіть не видали бронежилетів.

Полонений розповів, що БМП, в якій вони їхали, підбили. Він сподівався, що тих, хто вижив, відправлять подалі від фронту. Проте всіх пересадили в іншу БМП і повезли далі.

Чоловіку вдалося вижити, здавшись у полон українським військовим.

Відео свідчень полоненого

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