У росіян проблеми з забезпеченням, і це призводить до масових втрат, – ISW

Російські мобілізовані масово гинуть на війні в Україні. Річ у тім, що їм не видають належного озброєння, не проводять достатню кількість навчань.

В інституті вивчення війни зазначають, що нещодавно російських мобілізованих з Серпухова відправили у бій без належної підготовки, уніформи та засобів захисту. Це призвело до масових втрат.

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Російські мобілізовані масово гинуть на війні

Цей же особовий склад стверджував, що командування годує мобілізованих лише раз на день, попри те, що їжі всім вистачає. Раніше російське джерело повідомило, що серпуховські мобілізовані постали перед військовим трибуналом за дезертирство.

Та згодом вони оприлюднили друге відео, в якому заперечували, що вони є дезертирами, і заявляли, що вони готові служити на другій і третій лінії оборони, а не на лінії фронту.

Паралелі між наративами "Групи Вагнера" та Кремля

За даними ISW, відповіді російських мілітарі-блогерів розділилися між закликами до співчуття цим солдатам (і покаранням лише для керівництва) та покаранням для всього підрозділу. Один із таких стверджував, що ці російські військовослужбовці покинули свої позиції в Макіївці, Луганська область, і покинули інших членів свого підрозділу фактично на страту, здавшись українським силам (це звинувачення розслідує український уряд).

Деякі російські мілблогери, включно з принаймні одним каналом, пов’язаним з "групою Вагнера", симпатизували серпуховським солдатам та критикували проблеми у процесі російських "навчань", а також критикували також командування, яке призвело до цієї ситуації.

Один російський мілблогер навіть заявив, що військовослужбовці не відмовляються воювати, але вони не хочуть бути "гарматним м’ясом".

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