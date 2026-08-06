"Росіяни мають боятися": Федоров висловився про можливості знищення балістичних установок

Ексміністр оборони Михайло Федоров заявив, що росіяни мають відчути на собі дію української балістики. За його словами існує велика кількість озброєння, яке можна застосувати для знищення російських балістичних установок, проте найефективнішим може бути саме ракета українського виробництва.

Про це він заявив під час стриму Сергія Стерненка.

Що сказав Федоров про боротьбу з російською балістикою?

За його словами, боротьба з російською балістикою не обмежується лише засобами протиповітряної оборони. Одним із найефективніших способів є знищення пускових установок ще до або одразу після запуску ракет. За словами ексміністра, через дефіцит засобів протиповітряної оборони, здатних перехоплювати балістичні ракети, Україна має робити ставку не лише на їх збиття, а й на знищення пускових установок та інші способи зриву ворожих запусків.

Федоров наголосив, що ідеальним варіантом у боротьбі з ворожими ракетами є "балістика проти балістики". Водночас він підкреслив, що Україна має застосовувати й інші, асиметричні методи ураження.

Є інші операції, які потрібно робити, й потрібно робити їх агресивно та достатньо асиметрично. Росіяни повинні розуміти, що підійти до пускової балістики й привести її в дію - це 90% гарантована смерть,

– заявив він.

За словами Федорова, Сили оборони вже здійснюють операції зі знищення російських пускових установок. Такий підхід може стати одним із найефективніших способів зменшення загрози балістичних ударів і в перспективі дати відчутні результати. Зокрема, ексміністр зазначив, що в день свого звільнення було проведено випробування державного проєкту, який розробляли близько десяти років. За його словами, українська балістична ракета успішно вразила визначену ціль практично без відхилень.