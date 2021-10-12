Дело в том, что ТКГ, уже почти год назад, поручила политической рабгруппе "на основе письменных предложений участников рабочей группы" разработать План действий "в полном соответствии с минскими соглашениями".

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Украина представила свои письменные предложения, а Россия до сих пор не сделала этого. Москва лишь ограничилась "позицией", что "в целом" поддерживает "соответствующие минским соглашениям подходы", предложенные ОРДЛО. То есть, не представила свои "письменные предложения", а по-барски дала оценку предложениям своих марионеток.

Но, поскольку переговоры ведутся между Украиной и Россией, при посредничестве ОБСЕ (ТРЕХСТОРОННЯЯ контактная группа), то мы уже почти год просим Россию, чтобы она хотя бы просто переслала от себя тот план, который якобы придумали представители ее оккупационных администраций в Донецке и Луганске. Ну мы же не с Донецком и Луганском переговоры ведем! Это же элементарно: для продуктивных переговоров между двумя странами, нужны мнения ДВУХ сторон! Или согласие одной стороны с предложениями другой. Москва наш план не принимает, но и своего не предлагает. Тупик.

Тогда, чтоб разблокировать процесс, мы решили хотя бы выяснить, что понимают в Москве под "минскими соглашениями", в соответствии с которыми должен быть наработан План действий. Потому что Украина считает, что это – три минских документа и решения Нормандской четверки, а Россия всегда говорит только об одном Комплексе мер. Ну разве это не основополагающее дело – на 8 году переговоров, наконец, определиться, какие документы лежат в их основе? Ведь от этого, в конце концов, зависит объем договоренностей!

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Но россияне молчат как партизаны

Вернее, говорят, но ответа не дают! А все потому, что в первом и главном минском документе – Протоколе от сентября 2014 года, есть "двухстороннее прекращение огня", но нет ОРДЛО. То есть, "двухстороннее" – значит между Украиной и Россией. Москве очень хочется забыть этот документ. Отсюда весь этот цирк с отсутствием ответов на, казалось бы, элементарные вопросы.

Ну и процедурное новшество

Сегодня на мониторе появилось еще одно окно участников консультаций. Представительница ОРДО, как и ее луганский коллега, видимо, побрезговала сидеть рядом со своими "общественными" экспертами (может тоже в Москву на пмж перебралась?) и теперь виртуальных окон уже семь. Луганский москвич Мирошник заявил, что "если надо", то они и 10 окон могут добавить!

Ну что ж, если ОБСЕ дает доступ к переговорам кому попало, то это на совести ОБСЕ. Только ведь монитор – не резиновый, чем больше на нем окон, тем меньше видно в них людей…

Ну и новость из гуманитарной рабочей группы. Ее работу опять сорвала своим появлением террористка Майя Пирогова. Это нельзя назвать иначе, чем намеренный срыв Россией переговоров в гуманитарном треке на фоне закрытия КПВВ на Донбассе и гуманитарной катастрофы, вызванной, спровоцированной Москвой, вспышкой смертности от коронавируса.