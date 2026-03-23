Росіяни можуть готувати масований удар, – Зеленський з посиланням на розвідку

Українська розвідка повідомила інформацію про можливу підготовку російської армії до масованого удару по всій території України.

Про це розповів український президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні наприкінці 1489-го дня повномасштабної війни.

Про що попередив Зеленський?

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців із закликом не ігнорувати сигнали оголошення повітряної тривоги, оскільки розвідка має дані про можливу підготовку окупантів до масованої атаки на країну.

Є інформація від розвідки, що росіяни можуть готувати масований удар. Відповідні наші розпорядження для ППО вже були. Бережіть, будь ласка, себе та Україну,

– написав він.

Зауважимо, що за даними моніторингових каналів, упродовж минулої доби російська армія перекинула у західні регіони своєї країни щонайменше 6 бортів Ту-95МС, які є носіями крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Які попередження лунали раніше?