Таку думку 24 Каналу висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Він додав, що ракети Х-35, які застосовують у "Балах", виробляють безпосередньо в Росії.
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"Якщо росіяни застосують комплекси "Бал" проти України, це підтвердить той факт, що вони мають серйозні проблеми з постачанням "Іскандерів"", – наголосив Коваленко.
Оскільки виробництво Х-35 налагоджено на території Росії, окупанти можуть робити понад 100 ракет за рік.
У чому особливість Х-35
Росія вже не вперше використовує берегові ракетні комплекси для ударів по Україні. Зокрема, БРК "Бастіон" для атаки Одеси 2022 року. Іншими є саме ракети Х-35/Х-35У.
"Відмінність цих ракет полягає в тому, що вони мають наднизьку висоту польоту", – зазначив Коваленко.
Які ракети може збивати українська ППО / Інфографіка 24 Каналу
Що відомо про ракетні комплекси "Бал": коротко
- 12 червня Центр національного спротиву при Силах спеціальних операцій ЗСУ повідомив, що Росія перекидає в Брянську область дивізіон корабельних ракетних комплексів.
- "Бал" може використовувати надзвукові крилаті ракети Х-35/35У, які модернізували 2021 року. Нині вважається, що їхня дальність зросла удвічі – з 260 до 500 кілометрів. Якщо це дійсно так – Київ також у небезпеці.
- Речник Повітряних сил Юрій Ігнат наголосив, що ракети Х-35У менші за крилаті, тому їх важче виявляти.