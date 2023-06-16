Таку думку 24 Каналу висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Він додав, що ракети Х-35, які застосовують у "Балах", виробляють безпосередньо в Росії.

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"Якщо росіяни застосують комплекси "Бал" проти України, це підтвердить той факт, що вони мають серйозні проблеми з постачанням "Іскандерів"", – наголосив Коваленко.

Оскільки виробництво Х-35 налагоджено на території Росії, окупанти можуть робити понад 100 ракет за рік.

Зверніть увагу! Одна пускова установка "Балу" здатна нести до 8 ракет. Всього пускових може бути 4, тобто сумарний залп крилатих ракет може мати 32 снаряди. Наразі в Росії є близько 40 комплексів.

У чому особливість Х-35

Росія вже не вперше використовує берегові ракетні комплекси для ударів по Україні. Зокрема, БРК "Бастіон" для атаки Одеси 2022 року. Іншими є саме ракети Х-35/Х-35У.

"Відмінність цих ракет полягає в тому, що вони мають наднизьку висоту польоту", – зазначив Коваленко.



Які ракети може збивати українська ППО / Інфографіка 24 Каналу

Що відомо про ракетні комплекси "Бал": коротко