"До обіду бензин зникає": Андрющенко розкрив реальну ситуацію з паливом на Донеччині

На окупованих територіях залишається дефіцит палива. Це сталося через удари українських сил по логістиці ворога та нафтопереробних підприємствах. Проте останнім часом відбулися певні зміни у ситуації із забезпеченням бензином у Донецькій області.

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, як росіяни намагаються розв'язати проблему із нестачею палива на окупованих територіях. Він пояснив, як це вплине на ціни на пальне для окупантів.

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Як росіяни постачають бензин до окупованої Донецької області?

Андрющенко наголосив, що в окупованій Донецькій області ситуація з паливом відносно стабілізувалася. Наразі вона краща, ніж в окупованому Криму та навіть у Запорізькій області. Водночас українські сили докладають зусиль, щоб її дестабілізувати.

Росіяни дійсно завозять паливо. По-перше, там невелике логістичне плече від Маріуполя до Ростовської області, але вони все ж таки прориваються. По-друге, за нашою інформацією, окупанти почали завозити паливо залізницею,

– пояснив він.

Крім того, у Донецькій, а також Луганській областях вдається контролювати ситуацію з паливом, також, за словами керівника Центру вивчення окупації, завдяки тому, що на окупованих територіях, зокрема у Бойківському та Новоазовському районах, є сільськогосподарські підприємства. І біля них розташовані у достатній кількості невеличкі нафтобази. До того ж у регіоні є наливна станція.

Росіяни намагаються вирішити проблему з дефіцитом палива на окупованих територіях: дивіться відео

"Це дозволяє окупантам завозити потроху доволі велику кількість пального і розсортовувати його. І українські сили не завжди можуть знайти місця зберігання пального. Для цього недостатньо одного спостереження дронами або супутниками. Потрібні люди на землі, а тут складніше, адже території з 2014 року окуповані, і ситуація з джерелами всім зрозуміла. Росіяни це усвідомлюють", – підкреслив Петро Андрющенко.

На окупованих територіях зростатиме ціна на бензин

Проте, на його думку, ситуація з покращенням постачання палива у Донецькій області тимчасова і рано чи пізно криза повернеться. Насправді вона й нікуди не поділася, адже ціна на бензин значно піднялася.

Однак на ціну ніхто не звертає уваги. Бензин зазвичай з'являється зранку, і десь до обіду зникає. Це означає, що вночі його все ж таки завозять і зливають,

– відзначив він.

Водночас це відбуватиметься, поки не буде спалений перший бензовоз безпосередньо на автозаправочній станції. В Бердянську нещодавно згорів бензовоз, поки він зливався на АЗС. Тому, як зауважив Андрющенко, охочих значно поменшало.

Також маємо розуміти, скільки це коштує і якої шкоди завдає російській економіці. Адже зараз одна ходка бензовоза в Маріуполь коштує в середньому 5 тисяч євро. Такі самі розцінки і щодо транспортування до Криму. За це мають сплачувати нафтові компанії, що відзначиться на цінах на бензин,

– впевнений керівник Центру вивчення окупації.

Він додав, що паливна криза масштабуватиметься, і вона навіть ще не досягла свого апофеозу.