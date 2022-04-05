Росіяни намагаються відновити наступ і спробувати оточити зону ООС, – Генштаб

Українські захисники тримають оборону Донбасу. Саме там тепер точаться найзапекліші бої з російськими окупантами.

Зараз ворог зосередився на тому, щоб відновити наступальні дії. Для цього використовує свою окремі підрозділи зі складу 6-ї та 20-ї загальновійськових армій, 1-ї танкової армії, балтійського та північного флотів.

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Противник зосередив основні зусилля на підготовці до відновлення наступальних дій, а також спробі оточення угруповання Об'єднаних сил. Ворог поповнює запаси продовольства, паливно-мастильних матеріалів та боєприпасів,

– повідомили у Генштабі.

Російські загарбники намагатимуться захопити вільні міста на Донбасі.

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