Росіяни намагаються відновити наступ і спробувати оточити зону ООС, – Генштаб

5 квітня 2022 , 07:29
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Джерело:

Генштаб ЗСУ

Українські захисники тримають оборону Донбасу. Саме там тепер точаться найзапекліші бої з російськими окупантами.

Зараз ворог зосередився на тому, щоб відновити наступальні дії. Для цього використовує свою окремі підрозділи зі складу 6-ї та 20-ї загальновійськових армій, 1-ї танкової армії, балтійського та північного флотів. 

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Противник зосередив основні зусилля на підготовці до відновлення наступальних дій, а також спробі оточення угруповання Об'єднаних сил. Ворог поповнює запаси продовольства, паливно-мастильних матеріалів та боєприпасів,
– повідомили у Генштабі.

Російські загарбники намагатимуться захопити вільні міста на Донбасі.

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Автор: Оксана Княжик