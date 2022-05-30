Росіяни навряд чи атакуватимуть Бахмут і не просунулися у бік Слов'янська, – ISW

Російська армія і надалі намагається захопити усю Донецьку та Луганську області. Але 29 травня не було помічено рух окупантів у напрямку Бахмута та Слов'янська.

Російські окупанти й надалі намагаються просунутися на південь від Ізюма вглиб Донецької області – в бік Слов'янська. Але 29 травня не зробили жодного підтвердженого просування, хоча і вели там активні бойові дії.

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Російські війська безуспішно атакували Богородичне, приблизно за 30 кілометрів на південний схід від Ізюма.

Російські війська додатково обстрілювали українські позиції на південний захід від Ізюма в районі Гусарівки, Великої Комишувахи та Вірнопілля та на південний схід від Ізюма в районі Довгенького та Райгородка.

"Зусилля росіян на південь від Ізюма, ймовірно, змінилися з ключових заходів до підпорядкованих дій, які все більше спрямовані на підтримку наступальних операцій навколо Лимана. Наступи як у південно-східній Харківській області, так і на півночі Донецької області тепер підпорядковані домінуючим зусиллям Росії на Донбасі – оточенню Сєвєродонецька", – відзначають аналітики.

Штурм Сєвєродонецька

Російські війська продовжили наземний штурм самого Сєвєродонецька 29 травня, але експерти не можуть підтвердити жодних конкретних досягнень окупантів в цьому напрямку.

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Окупанти мають намір оточити Сєвєродонецьк і Лисичанськ і перерізати в цьому районі основні українські наземні лінії зв’язку. Додатково загарбники намагалися просунутися до Сєвєродонецька з півдня з боку Боброва та Устинівки.

Сєвєродонецьк залишається під контролем української армії, попри заяви одного з лідера окупантів Рамзана Кадирова про захоплення міста. Українські захисники навіть провели обмежений контрнаступ та витіснили російське угруповання з Тошківки.

Перекрити трасу

Водночас окупанти й далі намагаються просунутися в бік кордону Луганської та Донецької областей, а також захопити трасу Лисичанськ – Бахмут, щоб перерізати постачання Сєвєродонецька та Лисичанська. Тож вони вирішили зосередитися не в просуванні на Бахмут, а ведуть бої навколо Володимирівки, Василівки, Комишувахи та Миронівки.

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