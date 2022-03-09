Росіяни не хочуть вірити, що вони програють, це схоже на німців у 40-х, – Сенцов

Олег Сенцов в ефірі телеканалу "Рада" розповів про психологію росіян та порівняв їх з німцями 40-х років.

За його словами, росіяни живуть у вигаданому світі, якого не існує. Який є тільки в їх головах, у Путіна та на пропагандистських каналах.

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"Ця війна, поразка у цій війні, – це дійсно результат їх пропаганди. Коли вони не вважають Україну державою, не вважають українців нацією, яка може чинити опір, не вважають наші Збройні сили серйозним супротивником. Саме тому зараз вони мають таку серйозну поразку", – зазначив Олег Сенцов.

На його думку, російські окупанти продовжують йти вперед, тому що ніхто не може докласти Путіну реальний стан, – що вони програють цю війну. Вони самі не хочуть в це вірити. Самі росіяни не хочуть вірити в те, що вони стали загрозою для всього світу.

Це дуже схоже на нацистську Німеччину 40-х років. Ці паралелі стають все сильнішими. Закінчиться крахом й удар об землю буде дуже серйозним,

– розповів Сенцов.

Він вважає, що колись вони прийдуть до тями й будуть казати "Ой, ми ж не знали", "Це Путін такий виявляється диктатор". Проте насправді люди "ховають голову в пісок" і їх це влаштовує – з одного боку. А з іншого боку оці імперські амбіції – є у них всіх.

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