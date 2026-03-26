Окупанти нелегально продають зброю на Запоріжжі

На Запорізькому напрямку функціонує стійка схема нелегального продажу зброї та боєприпасів, призначених для російських військовослужбовців, із військових складів.

Таку інформацію повідомили агенти "Атеш" зі складу 127-ї мотострілецької дивізії.

Якими нелегальними схемами займаються окупанти?

За даними руху, до подібної схеми насамперед причетні командири рот та начальники складів, які виводять частину зброї з обліку, оформляючи її як втрачену в бою або пошкоджену, після чого передають посередникам.

Таким чином сучасні автомати АК-12 і АК-102 йдуть на чорний ринок – у кримінальне середовище чи нелегальними каналами через Токмак і Мелітополь. На передовій при цьому видають застарілі АК-74 і та інші моделі.

У публікації зауважують, що більш ранні моделі часто дає осічки або заклинює під час бою. Подібні ситуації негативно впливають на боєздатність підрозділів і спричиняє додаткові втрати серед особового складу.

Самі військовослужбовці чудово розуміють те, що відбувається: поки командири заробляють на продажу сучасної зброї, їх відправляють у бій з тим, що може підвести будь-якої миті,

– резюмували в "Атеш".

