Росіяни обстріляли автобус з цивільними на Харківщині: 7 людей загинули, майже 27 поранені

Російські військові вдарили по цивільних автобусах біля населеного пункту Борова, що на Харківщині. Наразі відомо про щонайменше 7 загиблих.

Як повідомили у прокуратурі Харківщині, сталося це 14 квітня. Багато цивільних отримали поранення.

Важливо Наскільки зруйновані міста Київщини, Чернігів і Маріуполь: дані з супутників

Відомо, що окупанти відкрили вогонь по автобусах, в яких перебували цивільні. Внаслідок обстрілу 27 мирних жителів постраждали. Ще 7 людей, на жаль, врятувати не вдалося.

Яка ситуація у Боровій

Зазначимо, що більша частина Борівської селищної громади на Харківщині від 14 квітня окупована російськими військами. Напередодні там тривали бої, ситуація напружена, виїзд заблокований.

Окупанти намагаються встановити свою владу щонайменше в одному старостаті. За інформацією ЗМІ, голова громади Олександр Тертишний перебуває у безпеці. На початку квітня у Боровій оголосили евакуацію – за даними джерела, з близько 15,7 тисячі жителів виїхали близько половини.

Ранкове зведення Генштабу за 15 квітня: дивіться відео

Близько 10 людей загинули внаслідок обстрілу російськими військовими цивільних автобусів біля смт Борова на Харківщині 14 квітня, ще до 30 мирних жителів — поранені, повідомили Суспільному у прокуратурі області. Точну кількість потерпілих, обставини та маршрут автобусів правоохоронці встановлюють — Борова перебуває у тимчасовій окупації.