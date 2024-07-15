Жорстокий удар по Мирнограду: під завалами будинку може бути подружжя, є жертва та поранені

Донеччина кожного дня здригається від потужних вибухів, житловий фонд зазнає тотальних руйнувань. Обстріли не дали спокою жителям Мирнограда.

Вчора посеред дня ворог завдав удару по житловому сектору міста Мирноград, поціливши у 5-поверхівку. На жаль, внаслідок цього є загиблий та поранені.

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Що відомо про удар по Мирнограді

За даними місцевої поліції, учора росіяни вдарили по місту двома керованими авіабомбами УМПБ Д-30СН. Внаслідок обстрілу зруйновано під’їзд п’ятиповерхового будинку. На місці удару загинула 40-річна жінка, ще семеро мешканців зазнали поранень.

Під завалами можуть перебувати ще 2 людини. Шукають подружню пару: 67-річну жінку та 69-річного чоловіка. Для допомоги пораненим було залучено екіпаж поліції "Білий янгол",

– зазначили правоохоронці.

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За даними ДСНС, із заблокованих квартир, за допомогою автодрабини, рятувальники врятували 7 людей, ліквідували пожежі 3-х квартир загальною площею 100 квадратних метрів, а також розібрано 45 тонн будівельних конструкцій.

Зазначається, що до пошуку людей залучено кінологічні розрахунки МЦШР ДСНС України та Павлоградського пошуково-рятувального кінологічного загону "Антарес". Наразі аварійно-рятувальна операція триває.

Наслідки удару по Мирнограду / Фото ДСНС України