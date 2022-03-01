Росіяни обстріляли реабілітаційний центр Мінветеранів на Київщині

Окупанти обстріляли реабілітаційний центр Міністерства у справах ветеранів України, що розташований у селищі Бородянка на Київщині. Чи є постраждалі – наразі невідомо.

Про обстріл у відеозверненні повідомила міністерка у справах ветеранів України Юлія Лапутіна. Вона наголосила, що дії росіян – це акт порушення міжнародного гуманітарного права, акт насильства, який буде покарано.

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Ще напередодні з'явилась інформація, що танки росіян при слідуванні через Бородянку, за наказом своїх командирів, почали свідомо руйнувати інфраструктуру та помешкання.

Водночас інша група танків відкрила хаотичний вогонь по багатоповерхівках.

Звернення міністерка у справах ветеранів: дивіться відео

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