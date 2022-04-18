Росіяни обстріляли ще один район Харкова: 3 людей загинули

У понеділок, 18 квітня, російські військовослужбовці завдали удар ще по одному району Харкова. Сталося це приблизно о 10:30 – 10:45.

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Снаряд впав біля житлового будинку, що призвело до його часткового руйнування та пошкодження сусідніх будинків. Слідчі Харківської обласної прокуратури розпочали досудове розслідування за статтею 438 про порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

За попередньою інформацією, троє людей загинуло. Наразі встановлюється кількість поранених.



Жертва внаслідок обстрілу у Харкові / Фото Харківської обласної прокуратури

Раніше росіяни обстріляли Основ'янський район. Снаряди впали на території дитячих майданчиків біля житлових будинків. Унаслідок обстрілу загинули чоловік та жінка. Також пошкоджено низку житлових будинків.

Зауважимо, що Росія за останні дні збільшила інтенсивність обстрілів Харкова та області. Через це харків'ян просять протягом 18-го квітня не виходити з укриттів.

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