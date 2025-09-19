На Донеччині триває контрнаступ. Нашим захисникам там вже вдалося звільнити 7 населених пунктів. У противника виникають серйозні проблеми.

Про це в етері 24 Каналу розповів голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан, зазначивши, що на Добропільському напрямку зараз відбувається наймасштабніша контратакувальна операція. За його словами, потенційно, там для росіян вже готується три "котли", тобто три оточення.

Які у Росії проблеми поблизу Добропілля?

Сергій Кузан зазначив, що операція Сил оборони, яка вже триває другий місяць, не дозволяє підрозділом окупаційних військ деблокувати свої сили, які зараз в оточенні.

Звичайно, ми не побачимо результатів найближчими днями, але протягом наступних тижнів або, можливо, місяців ми спостерігатимемо проблеми у російських військ. Вони будуть змушені на цей напрямок перекидати свої найкращі штурмові підрозділи, зокрема десантно-штурмові війська та підрозділи морської піхоти,

– сказав він.

Ворог, ймовірно, відправлятиме додаткові сили на Донеччину саме із Сумського напрямку. Все для того, аби виправити критичну ситуацію, яка склалася поблизу Добропілля.

Що змінилось на Добропільському напрямку: дивіться на карті

Росія на цьому напрямку зазнала вже понад 1000 втрат серед особового складу, приблизно 100 осіб здалися в полон. Співвідношення втрат росіян та українців 5 до 1.

Голова Українського центру безпеки та співпраці наголосив, що наші штурмові підрозділи на Добропільському напрямку виконують надзвичайно ювелірну роботу, зберігаючи особовий склад.

У росіян виникла проблема зі швидким перекиданням резервів, адже все більше Сили оборони завдають ударів по ворожих командних та логістичних центрах. Крім того, є й удари по російській залізниці, зокрема було знищено 15 цистерн палива.

Кузан підкреслив, що це створило перебої у забезпеченні ворожих угрупувань на Сумському та Харківському напрямках. Окрім цього, загальні плани Володимира Путіна щодо окупації значної частини наших територій не вдалось втілити. Ба більше Сили оборони, перейшовши до контратакувальних дій, створивши критичну ситуацію для ворога, хоч у нього і є суттєва перевага у живій силі.

Яка зараз ситуація на Донеччині?