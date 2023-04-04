Близько 12:36 4 квітня у Києві оголосили про загрозу ракетного обстрілу, після чого тривогу оголосили у всіх регіонах країни. Про це пише 24 Канал.

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По всій Україні оголосили повітряну тривогу

12:36 У Києві та по всій Україні оголосили повітряну тривогу.

12:39 Моніторингова група повідомила, що у небо злетів МіГ-31К військово-повітряних сил Росії. Він піднявся з аеродрому Мачулищі у Білорусі. Згодом цю інформацію підтвердила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Cил оборони півдня України Наталія Гуменюк. Вона закликала українців бути обережними та закликала українців перейти в укриття.

Чому тривога оголошена по всій Україні МіГ-31К – носій гіперзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", яку наші засоби ППО не можуть перехопити. Вона може вражати цілі на відстані до 2 000 кілометрів. Максимальна швидкість "Кинджала" – 10 Махів, тобто приблизно до 12 000 кілометрів на годину.

12:49 Над акваторією Чорного моря зафіксували невстановлений БпЛА.

У яких регіонах оголосили повітряну тривогу

Внаслідок зльоту МіГ-31К тривогу оголосили у:

Києві та Київській області.

Житомирській області;

Чернігівській області;

Вінницькій області;

Черкаській області;

Кіровоградській області.

Миколаївській області;

Херсонській області;

Одеській області;

Полтавській області;

Сумській області;

Харківській області;

Дніпропетровській області;

Донецькій області;

Запорізькій області;

Львівській області;

Івано-Франківській області;

Хмельницькій області;

Волинській області;

Рівненській області;

Тернопільській області;

Закарпатській області;

Чернівецькій області.

Також повітряна тривога вже рівно рік як оголошена у Луганській області (її оголосили ще 4 квітня 2022 року, відтоді вона не припинялась). Крім цього, згідно з єМапа, від 11 грудня 2022 року тривога оголошена у тимчасово окупованому Криму.



Повітряна тривога в Україні 4 квітня / єМапа