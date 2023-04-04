Близько 12:36 4 квітня у Києві оголосили про загрозу ракетного обстрілу, після чого тривогу оголосили у всіх регіонах країни. Про це пише 24 Канал.

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По всій Україні оголосили повітряну тривогу

Чому тривога оголошена по всій Україні

МіГ-31К – носій гіперзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", яку наші засоби ППО не можуть перехопити. Вона може вражати цілі на відстані до 2 000 кілометрів. Максимальна швидкість "Кинджала" – 10 Махів, тобто приблизно до 12 000 кілометрів на годину.

У яких регіонах оголосили повітряну тривогу

Внаслідок зльоту МіГ-31К тривогу оголосили у:

  • Києві та Київській області.
  • Житомирській області;
  • Чернігівській області;
  • Вінницькій області;
  • Черкаській області;
  • Кіровоградській області.
  • Миколаївській області;
  • Херсонській області;
  • Одеській області;
  • Полтавській області;
  • Сумській області;
  • Харківській області;
  • Дніпропетровській області;
  • Донецькій області;
  • Запорізькій області;
  • Львівській області;
  • Івано-Франківській області;
  • Хмельницькій області;
  • Волинській області;
  • Рівненській області;
  • Тернопільській області;
  • Закарпатській області;
  • Чернівецькій області.

Також повітряна тривога вже рівно рік як оголошена у Луганській області (її оголосили ще 4 квітня 2022 року, відтоді вона не припинялась). Крім цього, згідно з єМапа, від 11 грудня 2022 року тривога оголошена у тимчасово окупованому Криму.


Повітряна тривога в Україні 4 квітня / єМапа