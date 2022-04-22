Росіяни порозмальовували стіни школи на Житомирщині, яку використовували як штаб

Російські військові облаштували собі штаб у школі в селі Кропивня на Житомирщині. Після звільнення території місцеві мешканці побачили, якими "інтелектуалами" виявилися окупанти.

Стіни школи ворожі армійці розмалювали та обписали. Однак не якимись пропагандистськими меседжами.

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Зовсім ні. Рівень підписів – неслухняний старшокласник. "Укропи – ло*и, ч*о та пі*ори", – ось такі слова вирішила залишити "друга армія світу". Не обійшлося й без підпису "Руські не здаються". І це після того, як вони втекли геть з Житомирщини.

Крім того, військо, яке, як воно саме каже, прийшло воювати з "нацистами", намалювало на стіні свастику.

Школа на Житомирщині після того, як у ній побували росіяни / Фото "Київ Оперативний"

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