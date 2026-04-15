Готуються, – оглядач припустив, чому на резиденцію Путіна панічно стягують ППО

Росіяни посилили протиповітряну оборону довкола резиденції Володимира Путіна на Валдаї, використавши комплекси "Панцир-С1". Це означає, що противник відчуває щонайменшу загрозу з боку України.

Військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп розповів 24 Каналу, яких саме засобів, що можуть атакувати резиденцію Путіна, побоюються у Росії. Він зазначив, що саме могло налякати очільника Кремля та його оточення.

Чого побоюються у Кремлі?

Шарп наголосив, що рішення про укріплення протиповітряної оборони резиденції російського очільника ухвалюється, імовірно, безпосередньо самим Путіним чи найближчим до нього колом людей.

Одним з чинників, який змусив російську верхівку піти на такий крок, може бути доля іранського верховного лідера Алі Хаменеї, якого було ліквідовано на початку операції США та Ізраїлю проти Ірану.

"Не виключаю, що в російському керівництві ті, хто ухвалює рішення, зокрема особисто Путін, дійшли висновку, що раптом українці вирішать вчинити подібним чином. Навіть не тому, щоб, можливо, спробувати ліквідувати саме Путіна, а тому, що могли б керуватися логікою: якщо Путін піде, то все у Росії докорінно зміниться", – пояснив військовий оглядач.

Варто знати. Експерт із міжнародної безпеки фонду "Демократичні ініціативи" Тарас Жовтенко вважає, що посилення ППО довкола резиденції Путіна на Валдаї є свідченням того, що російська верхівка має страх після вбивства Алі Хаменеї, що подібне може відбутися в Росії. Водночас росіяни бачать спроможності України щодо далекобійних дронів та ракет, які уражають цілі вглибині Росії. Вони також мають відповідні побоювання, що ці засоби здатні уразити, зокрема і резиденцію російського очільника.

Відповідно росіяни припускають, що такий варіант розвитку подій можливий і вони побоюються його. Технічно українці, на його думку, можуть дістати великою кількістю безпілотників із досить потужними боєголовками до резиденції Путіна.

Це означає, що у Кремлі виходять з того, якщо такі можливості є, то Україна може раптом на це піти. Тому в Росії про всяк випадок готуються,

– зазначив Давид Шарп.

Водночас зосередження систем ППО, зокрема "Панцирів-С1", довкола резиденції Путіна без жодної прямої загрози з боку України відволікає, за його словами, російські ресурси з певних ділянок фронту, оголюючи їх.

За напівінсайдерською інформацією з російських джерел, "Панцир-С1" – не найефективніша система ППО серед російських комплексів короткого радіуса дії. Нові системи "Тор" є ефективнішими за "Панцир",

– підкреслив військовий оглядач.

Він додав, що "Панцирі-С1" у будь-якому разі зможуть стріляти по безпілотниках, але це не засоби захисту проти крилатих або балістичних ракет. Тому росіяни, імовірно, мають намір протистояти насамперед загрозі безпілотних літальних апаратів.

