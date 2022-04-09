Росіяни посилять авіаудари на Сході та Півдні України, – Міноборони Британії

У міністерстві оборони Великої Британії очікують на посилені удари росіян по Україні. Під загрозою –південні та східні області.

Вже невдовзі росіяни можуть почати ще активніше бомбити українські міста. Таку інформацію встановила Велика Британія.

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Там зазначили, що окупанти зосереджують всі свої сили на Донбасі, Маріуполі та Миколаєві. Вони прагнуть створили сухопутний коридор між Кримом і Донбасом. Однак українські військові активно перешкоджають нахабним планам загарбників.

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