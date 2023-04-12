Про це 24 Каналу розповів полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт і льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, ніяке підсилення не допоможе ворогу й не змусить ЗСУ відступити з Бахмута.

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Роман Світан наголосив, що від елітних підрозділів там можуть бути лише берети й шапки-вушанки із написом "За ВДВ".

На його думку, аби підготувати десантника потрібен не місяць, і навіть не рік.

"Те, що зараз росіяни зібрали по степах Росії, вдягнули на них десантну форму чи берети, шапки-вушанки китайського виробництва, їх не робить елітними частинами", – переконаний військовий експерт.

За словами Світана, єдина небезпека, яку несуть росіяни, це їхня кількість.

Саме кількістю росіяни намагаються продавити наші війська, і в Бахмуті в тому числі,

– пояснив він.

Наразі ж у Бахмуті стоять зведені частини, які вважають десантними. Проте, цей особовий склад був вже багато разів змінений.

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Чим небезпечний ворог

Роман Світан переконаний, що підкріплення використовують як живу силу, додаток до ПВК "Вагнера". Втім, навіть воно може нести загрозу.

У цих лінійних частинах є визначена кількість боєприпасів і техніки. Техніка небезпечна,

– наголосив він.

За його словами, ті ж сам ТОСи в них є на балансі. Ворог також використовує УР-77 в ударному призначенні. До того ж в окупантів є визначена кількість снарядів до гаубиць.

"Цим частинам вже надається визначена авіація, тобто збільшена кількість вильотів літаків для виконання завдань зі знищення нашого гарнізону", – зосередив увагу військовий експерт.

На його думку, росіяни зараз намагаються просто знищити укріплені ділянки, які утримують українські війська в районі багатоповерхівок Бахмута.

У них черговий дедлайн на Великдень намагатися витиснути наші війська. Скоріше за все наступний дедлайн буде на 9 травня, але це буде, напевно, останній дедлайн,

– пояснив він.

Роман Світан переконаний, що після початку контрнаступу України у ворога не буде ні сил, ні засобів утримувати Бахмут.

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