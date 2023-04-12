Про це 24 Каналу розповів полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт і льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, ніяке підсилення не допоможе ворогу й не змусить ЗСУ відступити з Бахмута.
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Кого Росія кидає на Бахмутський напрямок
Роман Світан наголосив, що від елітних підрозділів там можуть бути лише берети й шапки-вушанки із написом "За ВДВ".
На його думку, аби підготувати десантника потрібен не місяць, і навіть не рік.
"Те, що зараз росіяни зібрали по степах Росії, вдягнули на них десантну форму чи берети, шапки-вушанки китайського виробництва, їх не робить елітними частинами", – переконаний військовий експерт.
За словами Світана, єдина небезпека, яку несуть росіяни, це їхня кількість.
Саме кількістю росіяни намагаються продавити наші війська, і в Бахмуті в тому числі,
– пояснив він.
Наразі ж у Бахмуті стоять зведені частини, які вважають десантними. Проте, цей особовий склад був вже багато разів змінений.
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Чим небезпечний ворог
Роман Світан переконаний, що підкріплення використовують як живу силу, додаток до ПВК "Вагнера". Втім, навіть воно може нести загрозу.
У цих лінійних частинах є визначена кількість боєприпасів і техніки. Техніка небезпечна,
– наголосив він.
За його словами, ті ж сам ТОСи в них є на балансі. Ворог також використовує УР-77 в ударному призначенні. До того ж в окупантів є визначена кількість снарядів до гаубиць.
"Цим частинам вже надається визначена авіація, тобто збільшена кількість вильотів літаків для виконання завдань зі знищення нашого гарнізону", – зосередив увагу військовий експерт.
На його думку, росіяни зараз намагаються просто знищити укріплені ділянки, які утримують українські війська в районі багатоповерхівок Бахмута.
У них черговий дедлайн на Великдень намагатися витиснути наші війська. Скоріше за все наступний дедлайн буде на 9 травня, але це буде, напевно, останній дедлайн,
– пояснив він.
Роман Світан переконаний, що після початку контрнаступу України у ворога не буде ні сил, ні засобів утримувати Бахмут.
Генерал Сирський відвідав Бахмут: коротко
- Командувач Східного угруповання військ Олександр Сирський 10 квітня знову побував у Бахмуті. Він наголосив, що українські захисники віддано борються за Бахмут та виснажують "вагнерівців". Втім, ворог залучає до протистояння й спецпризначенців.
- Шестеро прикордонників Луганського загону протягом трьох годин тримали позиції у Бахмуті та мужньо відбивали атаки противника. Виграти бій вдалося завдяки вмілому використанню гранатометів та стрілецької зброї наступу.
- Раніше "Вовки да Вінчі" показали, як потужно атакували ворога під Бахмутом.