У Туреччині перекинувся автобус з російськими туристами: є загиблі й багато поранених

В Анталії 2 серпня перекинувся автобус з російськими туристами. У результаті ДТП 4 людей загинули, ще 16 – отримали поранення.

Про аварію автобуса у Туреччині, який перевозив російських туристів, видання повідомляє з посиланням на генеральне консульство Росії в Анталії.

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Деталі ДТП з росіянами в Туреччині

За інформацією телеграм-каналу Mash, аварія трапилася на трасі в турецькій Анталії. Автобус турфірми, який перевозив росіян, спочатку врізався в бар'єр, потім – перекинувся, опинившись на зустрічній смузі.

Попередньо, відпочивальників везли з Аланії в аеропорт.

Є жертви та потерпілі

В автобусі перебували 22 людини, серед них було 9 дітей. У результаті аварії 4 туристів загинули, ще 16 – отримали поранення. Їх госпіталізували у 4 місцеві лікарні.

На місці інциденту працюють правоохоронці.

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