Росіяни прицільно б’ють по продуктових складах в Сєвєродонецьку, – Гайдай

Гоова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив про те, що окупанти свідомо б'ють по продуктових складах Сєвєродонецька. Гайдай зазначив, що російни знають, де знаходяться скдади, та не в курсі, чи вони наповнені.

Росіяни вже здійснили кілька влучань по місцевих складах. Останній обстріл продовольства відбувася 25 березня ввечері.

Важливо Росія на Донбасі за день втратила 3 літаки та 8 танків, – ООС

Гайдай впевнений, що окупанти користуються наведеннями корегувальників вогню.

Ще одна ознака "руського миру" – залишити мирних жителів без їжі. Це вони називають "спецоперацією". Однак гуманітарної катастрофи на Луганщині не буде,

– запевнив голова ОВА.

Гаідай повідомив, що в Луганській області розвозять продукти харчування та все неохідне по підвалах та бомбосховищах. Окрім того, щоденно відбувається евакуація людей та відновлення комунікацій.

Також підвозять їжу патрульні та рятувальники. Працівники ДСНС змогли доставити десятки тонн води до Лисичанська та Золотого. Одну з насосних станцій в Рубіжному вдалося заживати та частково подати її у місто.