Полковник запасу назвав фатальну помилку росіян біля Купʼянська

Росіяни провели операцію на правобережжі річки Оскіл, намагаючись захопити Куп'янськ без створення плацдарму. Генштаб РФ продовжує доповідати про контроль над містом і "режим зачистки", хоча насправді оточені групи методично знищуються.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор і військовий експерт Роман Світан пояснив 24 Каналу, що знищувати ворожу живу силу без штурму, дозволяючи росіянам самим залазити в пастку, є першочерговим завданням армії в обороні.

Що не врахували росіяни при штурмі Куп’янська?

У Куп'янську залишилися малі групи окупантів у підвалах та лікарнях, яких методично виявляють ЗСУ.

"Росіяни порушивши базові принципи. Щоб захопити місто на правому березі, треба спочатку створити оперативно-тактичний плацдарм у кілька разів більший за місто, зрозуміти стратегічне завдання, накачати плацдарм достатньою кількістю військ, і лише тоді починати рух на захоплення", – пояснив Світан.

У них був лише вузький плацдарм біля селища Дворічне, і бажання якнайшвидше відзвітувати Путіну про взяття ключового міста.

Вони провели марш-кидок з Дворічної до Куп'янська, забігли, встромили прапор, сфотографувалися, відправили Путіну звіт про "захоплення", але одразу потрапили під фланговий удар українських військ, були відрізані від плацдарму і зараз блоковані в Куп'янську, де їх методично знищують,

– пояснив Світан.

Чому Путін досі вважає, що Куп’янськ під контролем РФ?

Російські генерали мають показувати Путіну хоч щось, тому повідомляють про знищення переправи через Оскіл.

"Хоча якщо Куп'янськ нібито захоплений, навіщо руйнувати переправу? Купа невідповідностей, які не доходять до Путіна через фільтри – йому намалювали картину про захоплення Куп'янська, і він досі живе в парадигмі, що місто під контролем росіян, а українські війська оточені в котлі", – зауважив Світан.

Українські війська на Куп'янському напрямку впоралися із завданням – генерал Михайло Драпатий керував напрямком, а головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський продемонстрував оперативно-тактичні знання та професійні можливості.

Росіяни не можуть налагодити логістику через Оскіл, а через Дніпро – авіація роздовбала б усі переправи миттєво,

– сказав Світан.

Що відомо про втрати ворога на фронті?