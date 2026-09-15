Російська пропаганда безпідставно стверджує про успіхи на Харківщині: огляд фронту від ISW

Протягом 14 вересня окупанти намагалися проводити наступальні дії на різних напрямках фронту. Проте завдяки успішним діям ЗСУ росіяни не мали просувань.

Російська пропаганда заявляє про успіхи на різних ділянках, проте не наводить жодних доказів. Про це пише ISW.

Яка ситуація на півночі?

Російські воєнкори та джерело ISW повідомили, що окупанти продовжували наступальні операції на півночі Сумської області 14 вересня, проте Інститут вивчення війни не виявив доказів просування ворожої армії.

Ворог нещодавно провів місії з інфільтрації на півночі Харківської області, після контратак ЗСУ в цьому районі. Сили оборони завдали ударів по російських позиціях на захід від Ветеринарного, у західній та південній Козачій Лопані та на схід від Гоптівки (усі на північ від Харкова) після ймовірних місій з інфільтрації.

Кремлівський воєнкор заявив 14 вересня, що українські війська двічі контратакували поблизу Гоптівки протягом останніх 24 годин. Міністерство оборони країни-агресорки стверджувало 14 вересня, що їхня армія захопила Шевченкове (на північ від Харкова).

Російські мілблогери продовжують безпідставно стверджувати, що російські війська оточили українські сили на північний схід від Харкова, всупереч усім наявним доказам,

– заявили в ISW.

У понеділок, 14 вересня, російські пропагандисти заявили про нібито знищення оточених українських військових між напрямком Вовчанська та Великого Бурлука. Інститут вивчення війни не знайшов жодного доказу на підтвердження цих тверджень з моменту, коли російські джерела вперше заявили про оточення цих українських сил 3 вересня. Речник бригади Сил оборони, яка діє на півночі Харківської області, повідомив 14 вересня, що російські джерела часто заявляють про захоплення населених пунктів та інші тактичні успіхи передчасно та всупереч набагато динамічнішій ситуації на полі бою.

Російські війська продовжували обмежені наступальні операції на напрямку Великого Бурлука у неділю, 13 вересня, але не досягли підтвердженого прогресу. Міністерство оборони Росії 14 вересня заявило, про нібито захоплення Широкого (на північний схід від Великого Бурлука).

Росіяни продовжували обмежені наступальні операції на південний схід від Куп'янська 13 та 14 вересня, але не просувалися вперед. Джерело ISW стверджує, що українські війська контратакували в напрямку Ківшарівки (на південний схід від Куп'янська) та поблизу Дворічної (на північ від Куп'янська). 13 та 14 вересня російські війська продовжували обмежені наступальні операції на схід та південний схід від Борової, але не просувалися вперед.

Яка ситуація на Сході?

У Донецькій області 13 та 14 вересня окупанти зосередили атаки поблизу Лимана, але не зуміли просунутись, оскільки українські війська продовжували контратаки на північний схід від міста. Російські мілблогери повідомляли, що ситуація на північ та північний схід від Лимана залишається складною для російських військ, особливо поблизу Зарічного, Іванівки, Колодязів та вздовж лінії Рідкодуб-Нове.

Ворог зосередив наступальні операції на схід від Слов'янська у напрямку Миколаївки та Рай-Олександрівки 13 – 14 вересня, проте не мали просувань через українські контратаки в цьому районі. Також країна-агресорка проводила безуспішні наступальні дії поблизу Костянтинівки.

Українські війська нещодавно просунулися або утримували позиції на південний захід від Добропілля. Офіцер бригади, що діє на цьому напрямку, 14 вересня заявив, що росіяни все частіше намагаються обійти українські позиції з флангів, запускають сотні ударних БпЛА та посилюють авіаудари. Він зазначив що ворог намагається діяти обережніше, ймовірно, через нестачу особового складу. Командир артилерії, що діє в районі Добропілля, 14 вересня розповів, що окупанти мають чисельну перевагу в дронах, що ускладнює логістику.

У Дніпропетровській області 14 вересня російські війська провели обмежені наступальні операції на новопавлівському напрямку, але не досягли підтвердженого прогресу. Та ж сама ситуація на південному сході від Олександрівки поблизу Рибного та у напрямку Тернового.

Яка ситуація на півдні?

У Запорізькій області 13 та 14 вересня росіяни продовжували наступальні операції на гуляйпольському напрямку, але не просунулися вперед. Та ж сама ситуація і на заході регіону.

У Херсонській області у понеділок, 14 вересня, російський мілблогер заявив про ударні місії, але ні російські, ні українські джерела не повідомляли про наземні наступальні операції.

Ситуація на фронті / карти ISW

Зазначимо, що росіяни продовжують зазнавати колосальних втрат на фронті. За минулу добу ворог втратив 1400 своїх військових та чимало техніки.