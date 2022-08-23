Усіх, хто їде на окупований Південь, росіяни записують "біженцями": для чого – пояснили в ISW

Окупаційні війська росії почали записувати як "шукачів тимчасового притулку" кожного, хто прибуває на окуповану територію Півдня України. Тому можна вважати, що зараз колаборанти приховано оголосили незалежність.

До такого висновку дійшли фахівці вашингтонського Інституту вивчення війни ISW. Вони 22 серпня зазначили, що рішення запорізьких колаборантів поширюється й на Херсонщину.

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Колаборанти видали злочинний наказ

Коли особа прибуває на окуповані території, вона отримує бланк тимчасових посвідчень для "особи без громадянства". Це мають робити всі громадяни України без виключення. Відповідний "указ" підписав головний колаборант запорізької обласної окупаційної "адміністрації" євген балицький.

У документі вказано, що після прибуття українці визнаються особами, які "шукають тимчасового притулку". При цьому все це нібито зроблено за законодавством росії.

Для чого окупанти роблять всіх "біженцями"

Передусім це має пропагандистську ціль. Адже після заповнення бланка людей вже вважають такими, які нібито рятуються від переслідувань в Україні. Проте це не єдина мета створення злочинного документа.

"Наказ" колаборанта також де-факто ідентифікує Україну як окрему країну від суб'єкта Запорізька область. Принаймні, так уже вважає окупаційна влада.

Статуси українців можуть використати для утисків

На думку американських аналітиків, російська окупаційна влада фактично встановила нову правову категорію, що створює певні загрози. Українці, яких примусово зробили "біженцями", можуть мати власні обмеження.

Розпорядження стосуватиметься громадян України, які прямують до окупованої Херсонської області через КПВВ у Василівці Запорізької області, оскільки розпорядження вимагає реєстрації осіб у пункті прибуття в окупованій Запорізькій області,

– підсумували в ISW.

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