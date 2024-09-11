З'явився шанс покращити положення, – Мусієнко пояснив дії росіян на Покровському напрямку

Якщо поглянути на фронтовий напрямок удару російських військ через Новогородівку в бік Покровська, на цій ділянці ворога вдалося зупинити й просування наразі не фіксується. І це дуже важливо для Сил оборони.

Вони зуміли перегрупуватися, перекинути підкріплення та виграти певний час для кращої організації в обороні. Утім, як розповів 24 Каналу військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, тепер росіяни розділилися на 2 фланги.

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Як розвивається російський наступ на Покровському напрямку

Через те, що росіяни намагалися стрімко розвинути наступ на Покровському напрямку, логістика за цим не встигла й у них розтягнулися сили. Додатково українські оборонці нищили окупантів, тому вони зупинилися.

Тепер ворог змінив тактику й намагається йти 2 флангами:

з Курахового розвивати атаки в бік Покровська;

з Мирнограда пробувати просуватися у бік Покровська.

Навіть попри те, противник не мав успіху на деяких ділянках під Покровськом, він відновив тиск. Тобто збільшив вогневий вплив і прагне протиснути нашу оборону. Також видно, що росіяни змістили фокус уваги у район Селидового.

За таких умов, можна сказати, що в українських військ з'явився шанс дещо покращити тактичне положення з погляду підготовки до оборони, перекидання підкріплення та відтермінування цієї битви за Покровськ. Видно, що Росія намагатиметься йти флангами, а це ще загалом потрібно пройти,

– наголосив Олександр Мусієнко.

Як повідомили у Генштабі, за 10 вересня на Покровському напрямку наші захисники відбили 32 атаки, на Курахівському напрямку – 29, у напрямку Вугледара – 2.

Росіяни атакують з 2 флангів: дивіться на карті