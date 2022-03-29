Росіяни розписалися у своїй поразці, – Арестович назвав 4 причини програшу окупантів на фронті

Радник голови Офісу Президента Олексій Арестович заявив, що українці за місяць війни показали, що сильніші за росіян. Першим сигналом слабкості було те, що окупанти на другий день попросили про перемовини.

За словами Арестовича, він не може пригадати випадку, коли нібито сильніший агресор на самому початку війни хоче вести перемовини. Це означає, що плани Кремля провалились.

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"Друге – 4 березня рада федерації збирається і питання стоїть, за їхніми офіційними джерелами, про оголошення загальної мобілізації. Десятий день війни, навіщо Росії це, якщо потужна "друга армія світу" все громить, і згідно з доповідями її власного міністерства оборони, "все йде за планом"?", – сказав Арестович.

Бояться давати зброю

Арестович наголосив, що третім чинником є те, що окупанти не ухвалюють цю загальну мобілізацію. Тобто Володимир Путін не може контролювати політичний стан Росії.

Вони пам'ятають 1917 рік, коли мобілізовані зняли батюшку-царя, тому що не хотіли на фронт. Вони бояться давати російському народу зброю,

– розповів радник ОП.

Він додав, що четвертим доказом поразки є те, що міністерство оборони Росії тепер каже, що вони не планували брати великі міста, бо з самого початку прагнули допомогти Донбасу.

"Тобто вони розписалися у своїй поразці. 4 березня, коли рада федерації відмовилася проводити мобілізацію, ми констатуємо їхню стратегічну поразку. А ця заява Міноборони – це констатація оперативної поразки", – пояснив Арестович.

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