"Кожен метр завалений трупами": в НГУ "Рубіж" розповіли про штурми окупантів

Ситуація на всій лінії оборони достатньо напружена, а на деяких ділянках противник штурмує впродовж цілого дня. Завдяки роботі FPV-дронів наші захисники можуть завдавати ворогу суттєвих втрат.

Командир екіпажу БпЛА "Кара небесна" 4 бригади НГУ "Рубіж" Андрій Отченаш розповів 24 Каналу, що саме безпілотні авіаційні війська наразі знищують від 90 до 95% особового складу противника. Втім окупанти також пристосовуються до сучасних умов ведення війни.

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Якими стали штурми ворога

На ділянці, яку тримає бригада "Рубіж", штурмові дії тривають постійно. Лише упродовж доби 16 грудня завдяки FPV-коптерам вдалося знищити близько 10 одиниць противника. Але ворог не зупиняється і продовжує далі штурм позицій, втрачаючи велику кількість особового складу.

Наразі на нашій лінії оборони не використовується велика кількість техніки, але противник кидає в бій достатньо підготовлену піхоту, яка грамотно рухається, дотримується дистанції і є добре екіпірованою,

– розповів Андрій Отченаш.

Ба більше, російські окупанти навіть мають спеціальні рюкзаки проти FPV-дронів. Це свідчить про те, що ворог намагається підготувати свою піхоту до сучасних реалій війни.

На жаль, погода зараз допомагає загарбникам, адже великі пориви вітру, туман, холод, мороз негативно позначаються на роботі безпілотних авіаційних комплексів всіх типів. Відповідно противник може проводити свої наступальні дії так, щоб БпЛА їх не помітили, не могли по них працювати.

"Земля завалена трупами"

На напрямку бригади "Рубіж" воюють професіонали російської армії – це морська піхота, яка завжди відзначалася хорошою підготовкою. Але навіть це не допомагає загарбникам вижити. Українські безпілотники працюють значно краще та ефективніше, ніж хотілося б російському командуванню. Відповідно їхні штурмові групи дуже часто вмирають

Противник обрав саме цей напрям фронту як плановий за штурмами, тобто вони намагаються максимально прорватися. Втім, враховуючи кількість залученого особового складу – росіяни здобувають зовсім не ті результати, яких би хотіли.

Проте певний результат вони отримують. Сили оборони України тактично відходять на кращі рубежі оборони. Звісно, наша бригада намагається стояти, не відходить, якщо у цьому нема потреби, а кожен метр зараз просто завалений російськими трупами,

– підсумував командир екіпажу БпЛА "Кара небесна".