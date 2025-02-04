Росіяни мають дивну тактику перед масованими штурмами: до чого вдається ворог

Російські військові продовжують активно діяти на багатьох напрямках фронту. Не винятком є Сіверський, де ворожі штурми відбуваються щоденно.

Для того, аби розвідати інформацію про сили та засоби українських військ, окупанти не жаліють нічого. Детальніше про дії ворога 24 Каналу розповів начальник секції оперативного планування штабу 4-го батальйону "Сила Свободи" 4-ї бригади НГУ "Рубіж" Богдан Пантьо.

Дивіться також Ворог атакує біля Покровська і застряг у Великій Новосілці: як змінилася лінія фронту за тиждень

Різні види штурмів

Противник кожного дня намагається штурмувати наші позиції, знайти якісь слабкі сторони нашої оборони, намагається бити в стики між підрозділами. Вони використовують різні типи штурмів: на бронетехніці, мотоциклах та пішим ходом. Противник не жаліє свого особового складу,

– зазначив Богдан Пантьо.

Росіяни можуть змінювати час штурмів, їхні типи та кількість особового складу, однак незмінними залишаються їхні щоденні спроби проривів, зокрема на Сіверському напрямку, де воює бригада "Рубіж".

Під час ворожих атак надактивним є використання дронів та артилерії. Вони працюють по українській техніці та позиціях. Варто додати, що часто росіяни застосовують і дрони на оптоволокні, яким не може протистояти РЕБ.

"Активність росіян зараз на високому рівні і такою ж залишиться надалі, тому що результатів на нашому напрямку у противника немає. Але це їх, на жаль, задовольнити не може", – наголосив військовий.

Цікаво також, що окупанти масово відправляють на штурми непідготовлених військових без вогневої підтримки. За словами Пантьо, їх просто кидають на вірну смерть, аби перевірити, як працюють українські вогневі засоби й дрони. Зазвичай це "підготовчі дії" перед масштабними штурмами ворога.

Хоч особливої загрози непідготовлені окупанти не несуть, втім їх є чимало і йдуть вони невпинно.

Яка мета росіян

Постійні штурми ворога на Сіверському напрямку відбуваються не просто так.

Вихід до населеного пункту Сіверськ матиме для противника стратегічну перевагу, щоб рухатись далі на Краматорськ та Слов'янськ. Це має велике значення, тому що на нашому напрямку ворог давно не мав успіху, бо бригада "Рубіж" відбиває усі атаки. Вони просто не вірять у свою слабкість,

– пояснив військовий.

Де розташований Сіверськ: дивіться на карті

Як наслідок, окупанти кидають все більше сил та засобів на Сіверський напрямок. Зокрема, на цю ділянку фронту кидають спеціальні групи БпЛА, які активно працюють над ударами по українських позиціях.