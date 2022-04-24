Росіяни спробували штурмувати ЗСУ в районах Пашкового, Довгенького: зазнали втрат і відступили

Російські вбивці перебирають озброєння та військову техніку на Слобожанщині. Вони намагаються наступати поблизу міста Куп'янськ.

Про це 24 квітня розповіли у Генеральному штабі Збройних сил України. Зазначили, що росіяни намагаються блокувати Харків.

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"Намагаються здійснювати вогневе ураження підрозділів наших військ та об’єктів критичної інфраструктури", – розповіли у ЗСУ.

Ворогів прогнали

За інформацією Генштабу, окупанти хотіли штурмувати населені пункти Пашкове, Довгеньке та Велика Комишуваха, що на Харківщині. Проте рашисти не здобули жодного успіху.

Ворог зазнав втрат та був вимушений відступити на раніше займані рубежі,

– зазначили у ЗСУ.

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