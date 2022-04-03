Росіяни цілеспрямовано створили гуманітарну катастрофу на Київщині, – ОВА

Російські окупанти чинили на Київщині позамежні звірства. Цивільних катували та розстрілювали, знищували житлові будинки і це не далеко не все.

Після звільнення передмість Києва весь світ побачив, що відбувається в місцях, де пройшовся "русский мир". Однак, як заявив Олексій Кулеба, окупанти не ненароком створили гуманітарну катастрофу на Київщині, це були цілеспрямовані дії.

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Росіяни цілеспрямовано створили гуманітарну катастрофу на Київщині

На Київщині російські війська залишили після себе сотні вбитих беззахисних людей, знищені житлові будинки та безліч пошкодженої інфраструктури. Рашисти скоювали справжні звірства проти мирних мешканців, зокрема цілеспрямовано створили гуманітарну катастрофу в області.

Вони знищили електростанції, джерела тепла та водопостачання, щоб люди залишилися без світла, зв'язку та води.

Ми обов'язково все відбудуємо та повернемо міста до їх безпечного життя. Але ми не пробачимо жодну смерть українця. Світла пам'ять загиблим. Цей біль не передати словами,

– написав Кулеба.

Дивіться відео наслідків бойових дій ворога на Київщині:

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