Росіяни вдарили безпілотником по Сумах: у місті масштабна пожежа у ТЦ "Епіцентр"

Російська армія ввечері 20 липня вдарила по Сумах безпілотником. Внаслідок цього сталося масштабне займання торгівельного центру "Епіцентр".

Про це пише начальник Сумської ОВА Олег Григоров, Суспільне та Інтерфакс-Україна.

Які наслідки удару по ТЦ "Епіцентр" у Сумах 20 липня?

Про новий вибух у Сумах повідомили о 22:18. Пізніше журналісти повідомили, що у місті сталася масштабна пожежа.

Журналісти "Кордон.Медіа" писали з посиланням на власні джерела, що російський FPV-дрон поцілив у дах одного з торгівельних центрів в Зарічному районі Сум.

На місці прильоту FPV-дрона в Сумах розгорається масштабна пожежа. Позачиняйте вікна та не ходіть поруч, аби не надихатися димом,

– зазначило видання.

Начальник Сумської ОВА Олег Григоров підтвердив, що внаслідок ворожого удару постраждав торгівельний центр.

"Ворог продовжив атаку. Ще два удари – в одному районі міста. Унаслідок одного з них виникла масштабна пожежа на території торгівельного центру. Інформація щодо постраждалих уточнюється", – написав Григоров.

Згодом у мережі стала ширитися інформація, що постраждав саме "Епіцентр" у Сумах. Також з'явилися відео, які доводили це.

Росія вдарила по "Епіцентру" у Сумах / Відео з акаунту Kyiv Post у соцмережі Х

Russia struck an Epicentr hypermarket and residential buildings in Sumy, sparking a massive fire while continuing drone attacks that hampered emergency response efforts.



Children were among the injured. Rescue efforts are ongoing.



Video: Telegram channels pic.twitter.com/NcJqHk53wg — KyivPost (@KyivPost) July 20, 2026

У компанії підтвердили у коментарі Інтерфакс-Україна, що дійсно їхній ТЦ у Сумах постраждав від ворожої атаки.

Торговий центр у Сумах дійсно горить. Пожежа масштабна. За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає. На місці працює ДСНС,

– повідомили в "Епіцентрі".

Журналісти "Кордон.Медіа", які побували на місці подій, розповіли, що частина будівлі, де був будівельний відділ, вже обвалилася. Водночас через загрозу ворожих БпЛА, що триває і досі, роботи на місці ускладнені.

Наслідки російського удару по "Епіцентру" у Сумах / Фото Суспільного, "Кордон.Медіа" та з мережі

Пізніше очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров показав відео із наслідками удару по торгівельному центру. За словами посадовця, масштаби руйнувань там значні.

Масштаби руйнування "Епіцентру" у Сумах / Відео Сумської ОВА

Нагадаємо, ввечері 20 липня Росія також вдарила дроном поблизу багатоповерхівки у Сумах. Внаслідок цього постраждали двоє дорослих і четверо дітей.