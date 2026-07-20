Росіяни вдарили безпілотником по Сумах: у місті масштабна пожежа у ТЦ "Епіцентр"
Російська армія ввечері 20 липня вдарила по Сумах безпілотником. Внаслідок цього сталося масштабне займання торгівельного центру "Епіцентр".
Про це пише начальник Сумської ОВА Олег Григоров, Суспільне та Інтерфакс-Україна.
Які наслідки удару по ТЦ "Епіцентр" у Сумах 20 липня?
Про новий вибух у Сумах повідомили о 22:18. Пізніше журналісти повідомили, що у місті сталася масштабна пожежа.
Журналісти "Кордон.Медіа" писали з посиланням на власні джерела, що російський FPV-дрон поцілив у дах одного з торгівельних центрів в Зарічному районі Сум.
На місці прильоту FPV-дрона в Сумах розгорається масштабна пожежа. Позачиняйте вікна та не ходіть поруч, аби не надихатися димом,
– зазначило видання.
Начальник Сумської ОВА Олег Григоров підтвердив, що внаслідок ворожого удару постраждав торгівельний центр.
"Ворог продовжив атаку. Ще два удари – в одному районі міста. Унаслідок одного з них виникла масштабна пожежа на території торгівельного центру. Інформація щодо постраждалих уточнюється", – написав Григоров.
Згодом у мережі стала ширитися інформація, що постраждав саме "Епіцентр" у Сумах. Також з'явилися відео, які доводили це.
Росія вдарила по "Епіцентру" у Сумах / Відео з акаунту Kyiv Post у соцмережі Х
У компанії підтвердили у коментарі Інтерфакс-Україна, що дійсно їхній ТЦ у Сумах постраждав від ворожої атаки.
Торговий центр у Сумах дійсно горить. Пожежа масштабна. За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає. На місці працює ДСНС,
– повідомили в "Епіцентрі".
Журналісти "Кордон.Медіа", які побували на місці подій, розповіли, що частина будівлі, де був будівельний відділ, вже обвалилася. Водночас через загрозу ворожих БпЛА, що триває і досі, роботи на місці ускладнені.
Наслідки російського удару по "Епіцентру" у Сумах / Фото Суспільного, "Кордон.Медіа" та з мережі
Пізніше очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров показав відео із наслідками удару по торгівельному центру. За словами посадовця, масштаби руйнувань там значні.
Масштаби руйнування "Епіцентру" у Сумах / Відео Сумської ОВА
Нагадаємо, ввечері 20 липня Росія також вдарила дроном поблизу багатоповерхівки у Сумах. Внаслідок цього постраждали двоє дорослих і четверо дітей.