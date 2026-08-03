Росіяни вдарили по АЗС під Кривим Рогом: є жертви, серед них – 8-річний хлопчик

Окупанти атакували реактивним "Шахедом" автозаправну станцію у Широківській громаді, що під Кривим Рогом. Є загиблі.

Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Що відомо про наслідки удару по АЗС?

Вже є інформація про щонайменше трьох жертв.

Загиблі на автозаправці – чоловік 41 року, жінка 40 років, хлопчик – 8 років,

– написав Вілкул.

Також 6 людей зазнали поранень – усіх доправили до лікарень, де їм надають необхідну допомогу. Один із постраждалих перебуває у важкому стані.

Чоловіки 53, 46, 20 років та жінки 51 і 60 років у стані середньої тяжкості.



Наслідки удару по АЗС на Криворіжжі / Фото прокуратури

Пожежники приборкали пожежу, яка виникла внаслідок удару.

За даними місцевих медіа, вибух поблизу Кривого Рогу пролунав приблизно о 12:56. До цього вони повідомляли про рух "Шахеда" у бік Широкого.

Нагадаємо також про інший трагічний обстріл Криворіжжя. У ніч на 30 липня російська армія вдарила по Радушному, де ракета зруйнувала приватний будинок багатодітної родини.

Унаслідок атаки загинули 47-річний Артем і 41-річна Олена. Разом із ними в оселі перебували семеро дітей: 17-річний Марк, 16-річна Домініка, 14-річна Віоріка, 13-річний Захарій, 11-річний Азарій Ілай, 9-річна Федеріка та 7-річна Емілія.

У Дніпропетровській ОВА підтвердили загибель 6 людей, а ще 10 – зазнали поранень.

За попередньою інформацією, під час удару по селищу Радушне на Дніпропетровщині російські війська вперше за тривалий час застосували ракету північнокорейського виробництва.

Загалом же, прифронтові громади Дніпропетровської області перебувають під постійними обстрілами. У ніч проти 3 серпня російські війська понад 10 разів атакували безпілотниками 2 райони Дніпропетровщини.

В обласному центрі внаслідок удару зазнав пошкоджень багатоквартирний житловий будинок. На Нікопольщині під обстрілами опинилися Нікополь, а також Марганецька й Покровська громади, де виникли пожежі у приватних домоволодіннях. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.