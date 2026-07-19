Росія вдарила КАБами по Запоріжжю: загинули 2 людей, під завалами можуть бути дитина та жінка

Російські війська 19 липня атакували Запоріжжя та область керованими авіаційними бомбами. Унаслідок удару пошкоджено житловий квартал, приватні будинки та багатоповерхівки.

Про це повідомляє голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Що відомо про атаку на Запоріжжя?

Перед атакою мешканців Запоріжжя та області попереджали про загрозу застосування керованих авіаційних бомб. Після цього у регіоні пролунали вибухи.

За словами Івана Федорова, російські війська атакували житловий район міста. Унаслідок удару значних руйнувань зазнав приватний сектор, також пошкоджені багатоповерхові будинки.

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Один із п'ятиповерхових будинків отримав серйозні пошкодження. Також зафіксували влучання поруч із дев'ятиповерхівкою. На місці атаки працюють рятувальники, медики та всі необхідні служби. Фахівці розбирають завали й перевіряють пошкоджені конструкції.

Наслідки атаки по Запоріжжю / Фото Іван Федоров

Найбільше занепокоєння викликає пошкоджена багатоповерхівка, де, за попередньою інформацією, під завалами можуть перебувати двоє людей. Йдеться про жінку та дитину. Рятувальники продовжують пошуково-рятувальні роботи, щоб встановити їхнє місцеперебування та, за можливості, врятувати.

Внаслідок російської атаки двоє людей загинули. Парамедики надають допомогу щонайменше 10 постраждалим. Їхній стан та характер травм наразі уточнюються.

Місцева влада закликає мешканців залишатися в безпечних місцях та не наближатися до районів, де працюють екстрені служби.

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Нагадаємо, у ніч проти 19 липня російські війська здійснили комбіновану атаку на кілька регіонів України. Зокрема, у Києві внаслідок ударів зафіксували численні пожежі та руйнування, були пошкоджені житлові будинки, адміністративні будівлі, підприємства, складські комплекси та об'єкти цивільної інфраструктури. За даними правоохоронців, унаслідок атаки загинула 89-річна жінка, ще щонайменше 17 людей отримали поранення.

Також повідомлялося про пряме влучання у виробничі потужності українського виробника балістичного захисту UKRTAC.

Крім того, російська армія завдала ударів керованими авіаційними бомбами по цивільній та промисловій інфраструктурі Сум. Рятувальні служби та місцева влада продовжують ліквідацію наслідків російських атак, а правоохоронці документують чергові воєнні злочини Росії проти цивільної інфраструктури України.