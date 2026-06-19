Росіяни вдарили по будівлі логістичного оператора у Запоріжжі

Надвечір 19 червня російські війська вдарили по Запоріжжю. Ворожий безпілотник атакував будівлю логістичного оператора.

Внаслідок обстрілу постраждали люди. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

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Які наслідки атаки на Запоріжжя?

Повітряна тривога по всій Запорізькій області тривала від ранку. Згодом Повітряні сили ЗСУ попередили про ворожий БпЛА в районі обласного центра та закликали перебувати в укриттях.

У Запорізькій ОВА уточнили, що під ударом російського дрона була будівля логістичного оператора. Попередньо, щонайменше троє людей постраждали.

Запоріжжя після удару БпЛА / Фото Запорізької ОВА

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Нагадаємо, вранці внаслідок російської атаки у Павлограді загинула 8-річна дівчинка та постраждала 49-річна жінка. Її госпіталізували у стані середньої тяжкості. Також через удар виникали пожежі у двох приватних будинках, один з яких зруйновано вщент.

До того ж ворог вдарив по стоянці вантажівок в Білгород-Дністровському, внаслідок чого одна людина загинула та четверо постраждали. Також загорілись два пусті бензовози та газовоз.