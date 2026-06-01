Росіяни вдарили "Шахедом" по лікарні у Конотопі

Російські війська 1 червня запустили ударні дрони по Сумщині. Один з безпілотників вдарив у медзаклад у Конотопі.

Про це повідомив міський голова Конотопу Артем Семеніхін.

Які наслідки удару?

Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух російського безпілотника з заходу Сумщини у напрямку Конотопа.

Згодом Артем Семеніхін повідомив, що ворог вдарив по лікарні у Конотопі. Він зазначив, що це було не падіння "Шахеда", а цілеспрямований удар по медзакладу.

За даними міського голови, внаслідок атаки ніхто не постраждав. Однак фіксують пошкодження будівлі лікарні.

Останні атаки на Україну

Зранку 1 червня російські війська атакували Білгород-Дністровську громаду на Одещині. Внаслідок обстрілу у місті пошкоджено адмінбудівлі та заклад охорони здоров'я.

Вночі ворог вдарив безпілотниками по Харкову. В одному з районів дрон влучив по гаражному кооперативу, де загорілись гаражі та автомобілі. Пошкоджено також багатоповерхівки поруч. Внаслідок удару в тому лише в тому районі постраждали 4 людини.