Росіяни вдарили по Луцьку: виникла велика пожежа
- Росія атакувала Луцьк у новорічну ніч, викликавши велику пожежу.
- Вибухи відбулися близько 01:05, після чого над містом здійнявся стовп диму.
Росія атакувала Луцьк у новорічну ніч. Над містом здійнявся великий стовп диму.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Луцька Ігоря Поліщука.
Дивіться також Вибухи прогриміли у Сумах, Запоріжжі та на Чернігівщині
Що відомо про удар по Луцьку?
В ніч на 1 січня у Луцьку лунали вибухи близько 01:05. Потім на місто летіли ще 2 ворожих дрони.
Внаслідок атаки над містом здійнявся великий стовп диму – виникла велика пожежа. Наразі невідомо, куди саме поцілили дрони або їхні уламки.
Велика пожежа у Луцьку / Ігор Поліщук
Вибухи чули також на Київщині та в Одесі
В Одесі вибухи пролунали близько 23:28. Дрони заходили на Одеську область з акваторії Чорного моря.
Ввечері 31 грудня російська армія атакувала дронами Київську область, працювали сили ППО.
Повітряна тривога була оголошена у різних районах, найдовже вона лунала у Вишгородському. У Броварському тривогу оголосили вже після перших вибухів – о 22:30.