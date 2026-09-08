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24 Канал Новини України Росіяни вдарили по Білій Церкві: містянам радять зачинити вікна
8 вересня, 21:33
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Оновлено - 21:47, 8 вересня

Росіяни вдарили по Білій Церкві: містянам радять зачинити вікна

Данило Жоров

Російські війська у вівторок, 8 вересня атакували Київщину безпілотниками. Внаслідок ворожої атаки у Білій Церкві сталась пожежа.

Також у місті піднявся стовп диму. Про це повідомила Білоцерківська міська територіальна рада.

Що відомо про російську атаку?

Увечері 8 вересня окупанти завдали удару по одному з підприємств у Білій Церкві. Внаслідок ворожої атаки на об'єкті спалахнула пожежа, через що довколишню територію охопило задимлення.

У місцевій громаді негайно закликали жителів прилеглих будинків подбати про власний захист від шкідливого викиду.

Просимо жителів прилеглих будинків зачинити вікна та, за можливості, не перебувати в зоні задимлення,
– зазначили у Білоцерківській громаді.

Наразі фахівці працюють над ліквідацією наслідків влучання.

Також Росія у вівторок, 8 вересня атакувала безпілотниками Київ. Внаслідок ворожих ударів у столиці відомо про 5 загиблих.

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