Росіяни вдарили по підприємству у Кропивницькому

У ніч проти 29 червня Росія вкотре запускала дрони по Україні. Під ворожий обстріл потрапив і Кропивницький.

Упродовж 28 червня у Кіровоградській області кілька разів оголошували повітряну тривогу через загрозу російських безпілотників.

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Які наслідки атаки на Кропивницький?

О 19:30 Повітряні сили повідомляли про рух БпЛА у напрямку Кропивницького.

Згодом у місті пролунав вибух.

Вранці в ОВА уточнили наслідки атаки. Там підтвердили ворожий удар по обласному центру.

За даними адміністрації, ціллю стало одне з підприємств. Там виникла пожежа. Рятувальники працювали пів ночі і успішно ліквідували загоряння.

Рятувальники гасять пожежу на об'єкті інфраструктури / Фото ДСНС

На щастя, минулося без загиблих і травмованих.

Нагадаємо, що увечері окупанти також обстріляли Харків. Місцева влада повідомляли про влучання БпЛА у багатоповерхівку у Шевченківському районі. Внаслідок удару пошкоджено три авто, у будинку вибито кілька вікон.

До слова, російські військові почали застосовувати на фронті новий реактивний безпілотник. Про це повідомив фахівець із радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов.

За його словами, йдеться про реактивну версію БпЛА "Дельта". Цей дрон є відносно дешевим у виробництві, може долати до 200 кілометрів, перебувати в повітрі близько 50 хвилин і розвивати швидкість до 280 кілометрів на годину.