Росіяни вдарили по пологовому будинку в Запоріжжі: кількість постраждалих зросла

Зранку в неділю, 1 лютого, російські війська цинічно атакували Запоріжжя. Під ворожим ударом опинився пологовий будинок у місті.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Які наслідки удару по Запоріжжю?

Повітряну тривогу в Запоріжжі оголосили о 10:39. Згодом у місті пролунав вибух – у цей момент ворожий безпілотник рухався на один з районів Запоріжжя.

Іван Федоров заявив, що ворог завдав удар по пологовому будинку. За попередньою інформацією, вже відомо про шістьох постраждалих, всім надається необхідна допомога.

Росіяни атакували Запоріжжя / Фото: Запорізька ОВА

Відомо, що серед потерпілих є двоє жінок, які були на огляді під час ворожого удару.

Удар по пологовому – ще один доказ війни, спрямованої проти життя!

– написав начальник ОВА.

Федоров також опублікував відео з місця російської атаки.

Внаслідок обстрілу є постраждалі: дивіться відео

На ворожу атаку відреагував уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, удари по пологових будинках показують, що для Росії не існує жодних червоних ліній і за кожен такий злочин має настати відповідальність.

Це був удар по життю, по жінках і по ще ненароджених дітях. Черговий доказ того, що агресор свідомо воює проти цивільних,

– написав Лубінець.

Нагадаємо, кілька днів тому російські війська також били по Запоріжжю: тоді під обстрілом опинився житловий будинок, зайнялася пожежа. Також у багатоповерхівці в одному зі спальних районів Запоріжжя вилетіли вікна, пошкоджено балкони.

