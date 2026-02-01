Росіяни вдарили по пологовому будинку в Запоріжжі: кількість постраждалих зросла
- Російські війська завдали удару по пологовому будинку в Запоріжжі, внаслідок чого постраждало шестеро людей, зокрема двоє жінок, які були на огляді.
- Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець засудив атаку, підкресливши, що Росія свідомо воює проти цивільних.
Зранку в неділю, 1 лютого, російські війська цинічно атакували Запоріжжя. Під ворожим ударом опинився пологовий будинок у місті.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Які наслідки удару по Запоріжжю?
Повітряну тривогу в Запоріжжі оголосили о 10:39. Згодом у місті пролунав вибух – у цей момент ворожий безпілотник рухався на один з районів Запоріжжя.
Іван Федоров заявив, що ворог завдав удар по пологовому будинку. За попередньою інформацією, вже відомо про шістьох постраждалих, всім надається необхідна допомога.
Росіяни атакували Запоріжжя / Фото: Запорізька ОВА
Відомо, що серед потерпілих є двоє жінок, які були на огляді під час ворожого удару.
Удар по пологовому – ще один доказ війни, спрямованої проти життя!
– написав начальник ОВА.
Федоров також опублікував відео з місця російської атаки.
Внаслідок обстрілу є постраждалі: дивіться відео
На ворожу атаку відреагував уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, удари по пологових будинках показують, що для Росії не існує жодних червоних ліній і за кожен такий злочин має настати відповідальність.
Це був удар по життю, по жінках і по ще ненароджених дітях. Черговий доказ того, що агресор свідомо воює проти цивільних,
– написав Лубінець.
Нагадаємо, кілька днів тому російські війська також били по Запоріжжю: тоді під обстрілом опинився житловий будинок, зайнялася пожежа. Також у багатоповерхівці в одному зі спальних районів Запоріжжя вилетіли вікна, пошкоджено балкони.
Росія продовжує бити по Україні: останні новини
В ніч на 1 лютого російські війська атакували Україну 90 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів. Силам протиповітряної оборони вдалося знешкодити 76 ворожих дронів.
За даними Повітряних сил, цієї ночі було зафіксовано влучання 14 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 2 локаціях.
Під ударом була зокрема Дніпропетровщині. У Дніпрі через влучання ворожого безпілотника загинули двоє людей – жінка та чоловік. Внаслідок атаки виникла пожежа, повністю зруйнований приватний будинок, ще два будинки отримали пошкодження.