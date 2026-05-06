Росіяни вдарили по промисловості Запоріжжя
- Росіяни обстріляли промисловий об'єкт у Запоріжжі, минулося без постраждалих.
- Вибухи сталися о 5:26, була ракетна небезпека та загроза від дронів і КАБів.
Окупанти знову обстріляли Запоріжжя. Чим саме били – поки не відомо.
Про удар розповів глава Запорізької ОВА Іван Федоров.
Що відомо про обстріл Запоріжжя?
Вибухи в Запорізькій області, відповідно до повідомлення Федорова, були о 5:26. Для області були ракетна небезпека, загроза від дронів і КАБів. Повітряні сили писали про пуски КАБів.
Ворог атакував об'єкт промислової інфраструктури. Минулося без постраждалих,
– ідеться в дописі.
Поки це все, що відомо на цей момент.
Важливо! Україна запровадила режим тиші з ночі 6 травня. На думку політтехнолога Тараса Загороднього, яку він висловив в ефірі 24 Каналу, таким чином наша держава намагається натиснути на Трампа. Проте Росія все одно обстрілює наші міста і села.
5 травня Росія жорстоко обстріляла низку міст
Під удар потрапили Запоріжжя, Краматорськ і Дніпро.
27 людей загинули та щонайменше 120 отримали поранення. Лише у Запоріжжі росіяни в один момент вбили авіабомбами 12 цивільних громадян. Унаслідок вечірнього удару по Дніпру 4 людини загинули та 16 отримали поранення,
– написав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко увечері.
Володимир Зеленський підкреслив, що, вдаривши по цивільній інфраструктурі міста, росіяни не обмежують себе у знищенні життя. Удар був абсолютно цинічним, позбавленим будь-якого військового сенсу, інакше кажучи, терористичний.