Росіяни вдарили по промисловості Запоріжжя

Окупанти знову обстріляли Запоріжжя. Чим саме били – поки не відомо.

Про удар розповів глава Запорізької ОВА Іван Федоров.

Що відомо про обстріл Запоріжжя?

Вибухи в Запорізькій області, відповідно до повідомлення Федорова, були о 5:26. Для області були ракетна небезпека, загроза від дронів і КАБів. Повітряні сили писали про пуски КАБів.

Ворог атакував об'єкт промислової інфраструктури. Минулося без постраждалих,

– ідеться в дописі.

Поки це все, що відомо на цей момент.

Важливо! Україна запровадила режим тиші з ночі 6 травня. На думку політтехнолога Тараса Загороднього, яку він висловив в ефірі 24 Каналу, таким чином наша держава намагається натиснути на Трампа. Проте Росія все одно обстрілює наші міста і села.

5 травня Росія жорстоко обстріляла низку міст

Під удар потрапили Запоріжжя, Краматорськ і Дніпро.

27 людей загинули та щонайменше 120 отримали поранення. Лише у Запоріжжі росіяни в один момент вбили авіабомбами 12 цивільних громадян. Унаслідок вечірнього удару по Дніпру 4 людини загинули та 16 отримали поранення,

– написав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко увечері.

Володимир Зеленський підкреслив, що, вдаривши по цивільній інфраструктурі міста, росіяни не обмежують себе у знищенні життя. Удар був абсолютно цинічним, позбавленим будь-якого військового сенсу, інакше кажучи, терористичний.